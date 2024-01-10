ИТ-производитель «DатаРу» увеличил объем выручки в семь раз по итогам 2023 года

Российский производитель технологических решений и сервисов «DатаРу» завершил 2023 г. с семикратным ростом выручки — по итогам года она превысила 2,7 млрд руб. Кроме того, компания наращивает штат сотрудников. Такую динамику можно связать с растущим спросом на импортонезависимое оборудование, а также с расширением бизнеса компании. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Значительный рост бизнес-показателей компании обеспечил ряд факторов. В первую очередь, в России продолжает расти спрос на надежных производителей импортонезависимого оборудования для базовой ИТ-инфраструктуры. Если в 2022 г. отечественные компании еще рассчитывали на параллельный импорт и ожидали, что на рынок массово выйдут производители «железа» из Китая, к началу 2023 г. стало окончательно понятно, что расчет был неверным. Поэтому, несмотря на предубеждения в отношении российского оборудования для базовой ИТ-инфраструктуры, отечественный бизнес начал смотреть в этом направлении. Стартовали первые проекты миграции.

Выбирают, в первую очередь, те продукты, которые разработаны с использованием мировых стандартов. Они могут наилучшим образом заместить зарубежные аналоги. Кроме того, их проще встроить в уже действующий технологический ландшафт. Наконец, обращают внимание на сроки поставок и своевременную полную сервисную поддержку оборудования — скорость и качество обслуживания становятся одним из определяющих критериев для клиентов, которые ранее уже выработали привычки на основе высокого уровня сервиса.

Производство «DатаРу» локализовано в России, а доставка осуществляется со складов в Москве. В 2023 г. линейка пополнилась обновленными серверными решениями для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Расширилась и партнерская сеть компании — теперь она включает более 70 авторизованных партнеров, среди которых крупнейшие российские интеграторы, дистрибьютеры, а также производители программного обеспечения. ИТ-производитель подписывал соглашения с технологическими компаниями в регионах — оборудование «DатаРу» стало более доступно на Урале и Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье, а также в Южном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

В III квартале 2023 г. компания «DатаРу» объявила о расширении бизнеса, открыв два новых направления — «DатаРу Консалтинг» и «DатаРу Сервис». Так компания смогла занять ниши на рынке ИТ-услуг, которые освободились после ухода западных ИТ-гигантов. «DатаРу Консалтинг» специализируется на подборе базовых решений для обработки больших данных (Big Data), ERP-решений и иных бизнес-приложений. «DатаРу Сервис» занимается обслуживанием цифрового рабочего пространства, технической поддержкой на месте эксплуатации и оказывает услуги управляемой печати (MPS).

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Масштабирование бизнеса привело к расширению штата сотрудников. За год их количество увеличилось более чем в три раза, и на конец 2023 г. в компании числится более 120 человек.

«Перед ИТ-производителями в России сегодня открывается немало возможностей. Аппаратные решения от западных компаний вырабатывают свой ресурс, а параллельный импорт по определению не может стать основой для стабильно развивающегося бизнеса. Сегодня именно отечественные вендоры смогут обеспечить тот задел стабильности, который необходим для реализации планов технологического развития – это понятные сроки поставок и оперативное техническое обслуживание ИТ-решений», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

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DатаРу — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда «DатаРу» предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, а также занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.