«DатаРу» представила новое поколение корпоративных СХД

Обновленная линейка корпоративных систем хранения данных от российского производителя ИТ-оборудования включает три продукта: «ДатаРу ПС1500», «ДатаРу ПС5500» и «ДатаРу ПС9500». В серии «Элит» усовершенствована архитектура СХД: используются современные низкопрофильные твердотельные накопители форм-фактора E3, а также средства интеллектуального управления. Предусмотрен плановый рост производительности систем в три этапа до 2036 года. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Новое поколение СХД от «DатаРу» отличается высокой плотностью хранения, масштабируемостью и возможностью модернизации систем без остановки сервисов и миграции данных. Для этого полностью пересмотрена архитектура СХД.

Системы «ДатаРу ПС1500», «ДатаРу ПС5500» и «ДатаРу ПС9500» построены на процессорах Intel с аппаратным ускорением QuickAssist Technology. Сетевой периметр выполнен по стандарту OCP 3.0 с возможностью замены модулей прямо во время работы системы, без отключения питания и использования инструментов.

СХД поддерживают высокоскоростную технологию передачи данных Fibre Channel до 64 Гбит/с с возможностью расширения до 128 Гбит/с. Также СХД поддерживает Ethernet-подключения со скоростью портов 10/25/100 Гбит/с в зависимости от конфигурации и с резервом для роста до 200/400 Гбит/с.

Одно из ключевых изменений в сравнении с предыдущим поколением СХД – переход на низкопрофильные твердотельные накопители форм-фактора E3. Использование современных SSD позволило увеличить плотность хранения в два раза и размещать до 40 накопителей в 3U.

Предусмотрено до 40 портов на одно устройство – в среднем на 60% больше, чем у аналогов на рынке. Это дает значительный запас для роста трафика. При этом в архитектуре не используются выделенные служебные модули NVRAM – все слоты задействованы под накопители с данными. Эффективная емкость каждого устройства с учетом технологий экономии пространства достигает 5,8 петабайт.

Кроме того, производитель берет на себя гарантию коэффициента сжатия данных 6:1. То есть на каждый 1 ТБ физически занятого пространства система в среднем может разместить около 6 ТБ пользовательских данных за счет механизмов сжатия и дедупликации. Такой подход, как рассчитывает вендор, позволит заказчикам точнее планировать развитие инфраструктуры и сократить избыточные затраты на расширение хранилищ.

Отдельное внимание в новой линейке уделено автоматизации. Среди доступных возможностей – автоматическое развертывание NVMe/TCP через SmartFabric, проактивное выделение ресурсов и встроенные механизмы защиты от киберугроз. Опционально доступен модуль Cyber Detect на базе ИИ и аналитики, который проверяет целостность данных и помогает быстрее восстановиться после атаки. Все это заметно сокращает трудозатраты ИТ-отдела на администрирование СХД и повышает надежность хранения.

Для защиты инвестиций заказчиков предусмотрена программа Lifecycle Extension. Она предполагает обновление вычислительной части без замены корпуса и дисковой подсистемы. Обновление контроллеров может выполняться без остановки сервисов или необходимости переноса данных на другое хранилище. В компании подчеркивают, что платформа рассчитана на три плановых повышения производительности до 2036 г.

Упрощен и переход с ранее установленных решений. Для заказчиков, использующих СХД DатаРу предыдущих поколений, предусмотрено автоматическое добавление новой системы в кластер без перенастройки хостов. Также заявлена возможность объединения массивов Gen 1, Gen 2 и Gen 3 в единой среде с перераспределением текущих нагрузок между узлами. Ранее внедренные системы могут использоваться в качестве узлов репликации или дополнительных хранилищ. При этом все три поколения СХД работают под управлением единой программной платформы DатаРу, что должно упростить администрирование и перенос нагрузок между устройствами

«При выпуске нового поколения СХД мы ставили перед собой задачу переосмыслить экономику хранения данных для российского бизнеса. Для нас было важно, чтобы заказчик получал современную с технологической точки зрения систему и одновременно – понятную модель развития инфраструктуры. Поэтому мы сосредоточились на повышении производительности СХД, более эффективном управлении нагрузками и возможности поэтапной модернизации без остановки критически важных сервисов», – сказал Роман Гоц, генеральный директор ГК «DатаРу».