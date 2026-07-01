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Dell EMC SmartFabric Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.07.2026 «DатаРу» представила новое поколение корпоративных СХД 1
15.11.2021 Dell приглашает на ежегодную конференцию Dell Technologies Forum 2021 1
21.05.2019 Dell представила новые инфраструктурные решения для ИТ-среды 3
30.11.2017 Dell EMC представила новые продукты Open Networking 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Dell EMC SmartFabric Services и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5170 3
Dell Technologies - Dell Computer 2208 3
Dell EMC Consulting - Dell Technologies Consulting Services 2 1
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 1
Nvidia Corp 3947 1
Peak Systems - Пик Системз 27 1
VeloCloud Networks 4 1
Системы и Технологии ГК 127 1
Versa Networks 25 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Broadcom - VMware 2595 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 282 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 278 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 747 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 451 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4349 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3334 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1357 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 904 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6817 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1411 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7592 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 837 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3762 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1093 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 254 1
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 16 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4285 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6461 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7108 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1644 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7793 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10114 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6252 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2040 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9808 1
Broadcom - VMware VeloCloud 14 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 190 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 171 1
Dell EMC VxFlex 1 1
Broadcom - VMware SD-WAN 12 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Dell EMC SD-WAN Edge 1 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell EMC DSS - серия серверов 2 1
VCE VxRack Systems 14 1
Dell EMC Networking OS Open Edition - Dell Networking Operating System - OS10 6 1
Nvidia Tesla GPU 197 1
Dhuwaraha Rama - Дуувараха Рама 1 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 1
Weckel Alan - Векель Алан 2 1
США - Техас 1043 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2644 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8442 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 1
Forbes Global 2000 50 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
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