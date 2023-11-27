ИТ-компания «Dатару» расширяет бизнес

Российский ИТ-производитель «Dатару» расширяет деятельность и запускает новые направления бизнеса. «Dатару консалтинг» займется подбором базовых продуктов для обработки Big Data, ERP-решений и других бизнес-приложений, «Dатару сервис» — сервисным обслуживанием цифрового рабочего пространства, технической поддержкой на месте эксплуатации и предоставлением услуг управляемой печати. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

«Dатару консалтинг» и «Dатару сервис» будут оказывать клиентам поддержку в тех нишах, которые больше всего пострадали после ухода из России зарубежных вендоров и глобальных ИТ-провайдеров. Западные ИТ-компании предоставляли услуги, сервисы и гарантийное обслуживание оборудования и ПО. С приостановкой работы международных игроков в стране многие российские заказчики столкнулись с трудностями в развитии ИТ-инфраструктуры, поддержке цифрового рабочего пространства и обеспечении работоспособности печати. Кроме того, расширился пул задач по направлению импортозамещения — особенно в сегменте ключевых ИТ-систем, таких как, например, ERP.

Специалисты «Dатару консалтинг» могут провести аудит ИТ-систем, по итогам которого заказчик получит готовую стратегию развития информационных технологий, а также рекомендации в отношении наиболее подходящих стеков отечественных продуктов для миграции. Кроме того, команда «Dатару консалтинг» сможет проконсультировать клиентов по вопросам оптимизации текущего ИТ-ландшафта — в том числе без перехода на российские ИТ-решения.

«Dатару сервис» предоставит российским клиентам услуги по поддержке цифрового рабочего пространства — доступ к первой линии поддержки (Service Desk) и локальной технической поддержки решений (On-site Support), связанных с организацией цифрового рабочего пространства. Кроме того, «Dатару сервис» займется услугами по аутсорсингу печати (Managed Print Services, MPS). Все это позволит российским локальным заказчикам оптимизировать и ускорить рабочие процессы без капитальных затрат и существенного расширения штата собственных ИТ-специалистов.

«‎Сейчас многие мировые поставщики консалтинговых и сервисных услуг, в том числе от глобальных ИТ-вендоров, прекратили предоставлять услуги и обслуживать свои решения в России. Мы смогли продолжить развитие этого направления локально и не оставить клиентов наедине с трудностями. Мы постоянно развиваемся и способны обеспечить рынок услугами, в которых он нуждается — причем на уровне, полностью соответствующем мировым стандартам», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «Dатару».

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта Маркет

***

«Dатару» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, а также занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.