Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP

Atos предоставила «Норникелю» сервер BullSequana S на базе процессоров Intel Xeon P8276 для внедрения системы SAP HANA.

Комплексное решение Atos позволяет компании принимать бизнес-решения в режиме реального времени, а его модульная архитектура предоставляет возможность быстрого масштабирования для удовлетворения будущих потребностей бизнеса, при этом обеспечивая экономию средств.

С 2017 года Atos предоставляет «Норникелю» инфраструктурные решения для работы приложений ландшафта SAP. Так, ранее компания уже поставила заказчику два стоечных сервера Bullion S8 для расширения вычислительных мощностей. После достижения их предельных возможностей у «Норникеля» появилась дополнительная потребность в обновлении ИТ-инфраструктуры. В частности, для реализации проекта по разработке ИТ-решений для различных отраслей промышленности на базе SAP HANA. Компания выбрала Atos в качестве интегратора системы, а также вендора серверного оборудования.

«В результате тиражирования и расширения задач, которые решаются в SAP ERP, появилась потребность в наращивании дополнительных мощностей. При этом было важно реализовать проект в наиболее гибком виде, обеспечив тем самым вертикальное масштабирование. Сервер Atos обладает модульной архитектурой решения, благодаря чему объем его ОЗУ может достичь 24 ТБ. В сравнении с предложениями других компаний, это решение оказалось наиболее рентабельным и оптимальным. Также оно полностью сертифицировано компанией SAP, что является несомненным плюсом», — сказала Лиана Ермишина, директор департамента информационных технологий «Норникеля».

Для решения задач заказчика Atos предложил комплексное решение на базе сервера BullSequana S800, оснащенного процессорами Intel Xeon Platinum второго поколения. Серверы BullSequana S поддерживают уникальные функции защиты памяти, необходимые для критически важных и сложных систем. Также это решение обладает высочайшей бесперебойной производительностью. Переход системы на новый сервер завершился в сентябре 2020 года. Atos будет оказывать техническую поддержку в течение трех лет.

«В этот раз мы предложили заказчику решение, сертифицированное в режиме Appliance, для обеспечения требуемых показателей производительности и надежности, что помогло сократить сроки интеграции платформы SAP. В результате внедрения BullSequana S для SAP HANA, платформы, демонстрирующей уникальную гибкость и непревзойденную масштабируемость, клиент использует современные технологии, которые обеспечивают ему защиту средств при масштабировании», — отметил Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности Atos в России.

«Мы сотрудничаем с «Норникелем» уже несколько лет. Наша совместная работа складывается удачно и плодотворно. Мы дорожим дружественными отношениями с клиентом, поэтому всегда стараемся качественно и оперативно оказывать свои услуги. Надеемся, что круг наших совместных проектов будет расширяться», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.