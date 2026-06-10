«DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform

Deckhouse, разработчик продуктов для построения надёжной корпоративной инфраструктуры, выступил технологическим партнёром «DатаРу Облако» в запуске Kubernetes as a Service (KaaS).

Cервис позволит использовать передовые инструменты управления контейнерной инфраструктурой без необходимости самостоятельного развертывания и сопровождения Kubernetes-кластеров. Услуга будет востребована среди компаний, которые разрабатывают и используют ПО на базе микросервисной архитектуры.

Сервис предлагает встроенный инструментарий для автоматизации DevOps-процессов, повышения безопасности и стандартизации процессов управления микросервисной архитектурой.

Решение строится на базе облачных ресурсов «DатаРу Облако» и платформы Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант», которая включает не только базовый Kubernetes, но и набор преднастроенных модулей для быстрого развертывания, мониторинга, журналирования, мультиарендного использования, управления трафиком и масштабирования кластеров. Клиентские кластеры Kubernetes работают внутри клиентского тенанта IaaS «DатаРу» с возможностью взаимодействия контейнеров и виртуальных машин (ВМ).

Дополнительным преимуществом KaaS от «DатаРу Облако» станет техническая поддержка команды «DатаРу», включающая тесное взаимодействие с вендором, а также L3 Флант и разработчиками DeckHouse.

Kubernetes ориентирован на широкий круг разработчиков, включая корпоративный сегмент, организации финансового сектора, маркетплейсы и электронная коммерция, а также малые и средние предприятия, заинтересованные в использовании современных технологий без значительных капитальных затрат.

«Спрос на Kubernetes-решения продолжает расти, и бизнесу важно получать не просто технологию, а готовую, надежную платформу с высоким уровнем автоматизации. В партнерстве с “DатаРу Облако” нам удалось реализовать именно такой подход: объединить функционал Deckhouse Kubernetes Platform с возможностями облачной инфраструктуры и сделать сложные технологии доступными в формате удобного сервиса», — сказал Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант».

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам не просто инфраструктуру, а комплексные платформенные решения, которые снимают технологические барьеры и позволяют сосредоточиться на развитии бизнеса. Запуск Kubernetes в партнерстве с “Флант” — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы. Это позволит клиентам быстрее запускать проекты и снижать операционные издержки на поддержку инфраструктуры», — отметил Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».