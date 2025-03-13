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«DатаРу» запускает программу поддержки технологических стартапов

Группа компаний «DатаРу» поддержит технологические компании и разработчиков в сфере ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения. Новый проект компании направлен на продвижение отечественных стартапов и их продуктов, создание совместных программно-аппаратных комплексов (ПАКов) с использованием уже имеющихся ресурсов. Компании, прошедшие отбор, смогут интегрировать свои разработки в экосистему «DатаРу» и получить поддержку экспертов, маркетинговые ресурсы и доступ к широкой клиентской базе. Прием заявок открыт до 10 апреля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Программа ориентирована на партнерство с разработчиками систем хранения данных, решений для виртуализации, операционных систем, систем оптимизации вычислений, в том числе связанных с облаками и искусственным интеллектом, а также производителей оборудования и цифровых сервисов. Участие в ней поможет молодым компаниям преодолеть барьеры для выхода на рынок, получить доступ к инфраструктуре и ресурсам, необходимым для успешного масштабирования и развития технологий.

Условия проекта предполагают две модели сотрудничества. Первая — это revenue sharing, в рамках которой «DатаРу» берет на себя тестирование продукта, интеграцию в свою продуктовую линейку и дальнейшее продвижение силами команд бизнес-направлений «DатаРу». Вторая модель основана на более глубоком взаимодействии компаний: соинвестирование ресурсов в создание программно-аппаратных комплексов и решений, в том числе для работы с данными и искусственным интеллектом.

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Для участия в программе необходимо представить готовый продукт с потенциалом внедрения и масштабирования в российских компаниях. «DатаРу» готова поддерживать партнеров не только экспертизой, но и отлаженной системой продаж и маркетинга. Программа дает возможность начинающим командам найти заказчиков и усилить свои позиции. Все это, по прогнозам группы компаний, будет способствовать развитию отечественного ИТ-сектора.

«Синергия рождается на стыке компетенции: если талантливая команда разработки готова создавать, поставлять и сопровождать продукты, то мы, как уже устоявшийся бизнес с отстроенной системой продаж и маркетинга, готовы поддержать их и включить новые разработки в свою линейку. Группа компаний «DатаРу» — партнер десятков крупнейших вендоров на российском рынке, в нашем портфеле можно найти различные совместные решения для автоматизации и цифровизации бизнеса. И вместе с тем, мы стремимся постоянно расширять перечень доступных клиентам разработок перспективными продуктами и уверены, что в России прямо сейчас есть немало свежих идей и стартапов, которым не хватает одного шага, чтобы найти своего клиента», — комментирует основатель ГК «DатаРу» Роман Гоц.

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