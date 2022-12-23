«DaтaРу» запустила партнерскую сеть

Компания «DaтaРу», отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, СХД и решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, запустила партнерскую сеть. Об этом CNews сообщили представители «DaтaРу».

Партнерская сеть «DaтaРу» предполагает несколько уровней взаимодействия с участниками российского ИТ-рынка. Во-первых, стратегическое партнерство — выстраивание взаимоотношений и объединение технологических ресурсов с другими лидерами ИТ-отрасли для предоставления российским заказчикам наиболее инновационных продуктов. Во-вторых, технологическое партнерство, которое подразумевает объединение знаний, опыта и экспертизы участников отечественного ИТ-рынка для выпуска совместных технологических решений.

Бизнес-партнерство предполагает взаимодействие с представителями коммерческих компаний для расширения каналов продвижения и распространения решений «DaтaРу». При этом партнеры получают от вендора полный портфель услуг, широкую линейку оборудования, от базовой ИТ-инфраструктуры до комплексных решений, и склад запчастей. «DaтaРу» гарантирует работоспособность оборудования и оказывает полную технологическую поддержку, включающую три уровня. Также производитель организует обучение партнеров в собственном учебном центре и оказывает консультационную поддержку.

Партнер в этой связке выступает как центр экспертизы по внедрению, поддержке и модернизации ИТ-инфраструктуры. Для того чтобы определить оптимальную ИТ-архитектуру, подходящую под задачи заказчика, и понять, насколько точно составлена спецификация, он может протестировать демо-оборудование в собственной лаборатории «DaтaРу». Кроме того, партнер отвечает за разрешение технических вопросов на стороне заказчика.

«Мы выстраиваем с партнерами взаимовыгодное сотрудничество по модели win-win. Мы со своей стороны предлагаем широкий портфель отечественных решений, которые могут полноценно заменить продукты от глобальных вендоров и будут работать без перебоев даже в условиях жестких ограничений. При этом мы гарантируем работоспособность оборудования и отвечаем за это не только финансово, но и собственной репутацией. В свою очередь, наши партнеры ответственны за их внедрение с максимальной эффективностью и с учетом требований и актуальных задач бизнес-заказчиков», — сказала Наталья Сергеева, коммерческий директор «DaтaРу».

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«Расширяя партнерскую сеть, мы стараемся быть полезными для бизнес-заказчиков, многие из которых долгие годы выстраивали ИТ-ландшафт на базе зарубежных продуктов и сейчас оказались в непростой ситуации. Кому-то нужно расширять ИТ-инфраструктуру, у других подходят к концу сроки эксплуатации оборудования. Наши решения будут работать вне зависимости от внешних ограничений. С нашими решениями и экспертизой и опытом наших партнеров мы готовы организовать гладкую, бесшовную миграцию на российские ИТ-продукты и обеспечить бесперебойную поддержку ИТ-инфраструктуры», — отметил Роман Гоц, генеральный директор «DaтaРу».

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«DaтaРу» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.