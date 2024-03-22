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«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»

«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений класса ERP, BI, BPM зарубежных и отечественных вендоров.

В рамках соглашения компании направят совместные усилия на внедрение современных российских цифровых технологий и повышение общей эффективности коммерческой деятельности заказчиков за счет оптимизации и автоматизации их бизнес-процессов.

Проекты будут включать миграцию клиентов «DaтaРу» на отечественную платформу BPMSoft. Кроме того, планируется развитие ИТ-ландшафтов компаний-заказчиков путем интеграции отдельных продуктов low-code платформы — как партнерских, так и собственной разработки «Ланит Омни».

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импортонезависимость

Константин Прокопенко, руководитель подразделения «DaтaРу Консалтинг», отметил: «Компания «Ланит Омни» стала одним из первых отечественных вендоров программного обеспечения, с которым «DатаРу Консалтинг» начинает акселерацию российского бизнеса. Уверен, что совместная работа ускорит оптимизацию процессов наших клиентов».

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж «Ланит Омни», сказал: «Наше сотрудничество с «DатаРу Консалтинг» открывает новые горизонты для развития отечественных ИТ-платформ и демонстрирует важность совместного подхода в решении сложных бизнес-задач».

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