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Auxo и «Битрикс24» заключили договор о партнерстве

ИТ-компания Auxo объявила о заключении партнерского соглашения с онлайн-сервисом по управлению бизнесом «Битрикс24» в целях расширения экспертизы автоматизации бизнеса.

Приостановка деятельности зарубежных технологических компаний на российском рынке сформировала массовый спрос на альтернативные отечественные предложения, отмечают в компании.

«Наше партнерство с Auxo поможет ещё большему количеству клиентов из разных отраслей получить качественное решение, позволяющее комплексно управлять процессами работы с клиентами, продажами и маркетингом», — отметила Александра Седова, руководитель партнерского отдела «1С-Битрикс».

В рамках партнёрского соглашения Auxo будет внедрять решение «Битрикс24» для своих клиентов с возможностью обеспечить полноценную миграцию с других платформ.

«От наших клиентов уже поступают запросы на внедрение «Битрикс24», мы рады включить в число своих партнеров отечественного разработчика востребованного на рынке решения», — сказал Константин Прокопенко, руководитель подразделения развития и поддержки ERP-систем Auxo.

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Auxo продолжает предоставлять услуги в области цифровой трансформации своим российским клиентам с надлежащим уровнем качества и производительности.

Также компания продолжает развивать партнерскую экосистему — есть ряд партнеров, с которыми заключены соглашения, а также ведутся активные переговоры. Развивая партнерские отношения, Auxo стремится предоставлять клиентам актуальные предложения от надежных технологических компаний.

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