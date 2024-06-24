«DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology

Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» и российский разработчик BI-платформы компания Visiology объявляют о старте сотрудничества. Благодаря переложению опыта и экспертизы «DатаРу Консалтинг» в сфере BI на современные аналитические инструменты Visiology заказчики компании получат альтернативу западным решениям и смогут приступить к развитию корпоративной практики BI на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Консалтинг».

Среди пользователей Visiology – федеральные органы власти, государственные и коммерческие компании. Платформа включает в себя решения для анализа и визуализации данных, а также модули для сбора информации и средства разделения доступа, что позволяет развивать комплексную корпоративную практику принятия решений на основе данных (data-driven management) на всех уровнях управления организацией.

В основе аналитической платформы Visiology лежит архитектура, основанная на движке DanKo и оптимизированной СУБД ClickHouse, что позволяет хранить и обрабатывать большие объемы данных, а также обслуживать запросы от тысяч пользователей одновременно. Благодаря поддержке синтаксиса DAX и визуального моделирования данных (TOM) платформа Visiology является заменой Microsoft Power BI, а также часто используется в проектах импортозамещения других профессиональных платформ, включая Qlik, Tableau, Oracle BI и SAP BI. Открытый интерфейс и функциональные возможности позволяют интегрировать Visiology в любую ИТ-инфраструктуру, обеспечивая доступ к актуальным данным через порталы, на рабочих местах сотрудников и даже с мобильных устройств.

«BI-платформа Visiology по праву считается одним из самых востребованных решений в своем сегменте на российском рынке. Команда вендора постоянно развивает свой продукт с учетом потребностей и вызовов, которые сегодня стоят перед российским бизнесом. При этом все разработки Visiology просты в интеграции, что делает их идеальным решением как для компаний, которые только начинают внедрять бизнес-аналитику в процессы, так и для тех, кто ищет импортонезависимое решение на замену продуктам западных разработчиков, заявивших об уходе с российского рынка», - сказал руководитель «DатаРу Консалтинг» Константин Прокопенко.

«Команда «DатаРу Консалтинг» обладает глубокой экспертизой в области ИТ-решений класса ERP, BI, BPM и имеет все необходимые компетенции, чтобы эффективно решать задачи российских организаций в сфере развития корпоративных практик BI или замены существовавших ранее аналитических платформ. Команда интегратора предлагает комплексные услуги в сфере цифровой трансформации, комбинируя лучшие из доступных на рынке решений. Мы высоко ценим стремление использовать возможности платформы Visiology для достижения целей заказчиков и будем активно развивать сотрудничество с «DатаРу Консалтинг», - отметил Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.