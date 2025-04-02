LDM и «DатаРу Консалтинг» вместе займутся цифровизацией бизнес-процессов

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и ИТ-компания «DатаРу Консалтинг» объявляют о стратегическом партнерствев рамках внедрения решений LDM. Продуктовый портфель «DатаРу Консалтинг» пополнится решениями для бизнеса, разработанными на платформе LDM: LDM.КЭДО, «LDM.Документооборот», «LDM.Цифровой архив», «LDM.Клиентское досье», «LDM.Финансовый архив», а также самой платформой LDM.

Партнерство с LDM позволяет компании «DатаРу Консалтинг» расширить портфель отечественных решений за счет low-code/no-code инструментов. Внедрение продуктов LDM даст заказчикам возможность автоматизировать документооборот, включая кадровый, а также обеспечить хранение и управление документами компании.

«Мы рады сотрудничеству с «DатаРу Консалтинг», благодаря которому сможем расширить стратегию внедрения наших ИТ-продуктов. Работа с интегратором, у которого за плечами богатый опыт автоматизации бизнес-процессов на базе зарубежных и отечественных решений, является ценным активом. Уверены, что экспертность и профессионализм команды компании поможет в будущем внедрять готовые продукты и дорабатывать их на базе нашей платформы для реализации специфических задач клиентов», – сказала Ксения Чупа, менеджер по развитию партнерской сети LDM.

«Мы всегда стараемся делать бизнес наших клиентов эффективнее, становиться для заказчиков полноценным ИТ-партнером, предлагая такой стек продуктов, который сможет принести быстрые победы даже в условиях ограниченных вложений времени и ресурсов. Цель нашего соглашения с LDM – повысить операционную эффективность компаний-заказчиков: ресурс команды высвобождается на профильные задачи, что обеспечивает более высокую производительность сотрудников», – отметил Константин Прокопенко, руководитель «DатаРу Консалтинг».