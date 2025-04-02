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Чупа Ксения



02.04.2025 LDM и «DатаРу Консалтинг» вместе займутся цифровизацией бизнес-процессов 1
05.12.2024 LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков 1
22.08.2024 Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чупа Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 57 2
BPM-Expert - БПМ-Эксперт 1 1
Никотех - Nicotech 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2922 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 853 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3125 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2012 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2564 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 128 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 121 1
Васильченко Николай 1 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2391 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3259 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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