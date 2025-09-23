Российская авиакомпания переходит на электронный документооборот с системой LDM.Express

ИТ-интегратор «Никотех» успешно реализовал проект по внедрению системы электронного документооборота для крупной российской авиакомпании. Теперь создание, согласование и хранение договорных документов осуществляется на базе коробочного решения LDM.Express. Разработчик – компания LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft).

Перед заказчиком стояла цель поэтапно внедрить единую систему электронного документооборота в свою деятельность, чтобы оцифровать внутренние бизнес-процессы, увеличить их эффективность, усилить контроль и скорость обработки информации. Первым шагом стала автоматизация процедуры согласования договорных документов. Помимо этого, в рамках этой задачи было необходимо создать централизованное структурированное хранилище в единой системе и настроить разграничение прав доступа к данным.

Выбор заказчика пал на СЭД LDM.Express. Это современное коробочное решение для организации электронного документооборота с гибкими настройками, возможностью масштабирования и кастомизации. Оно позволяет в кратчайшие сроки перейти на новый формат работы благодаря легкой интеграции с другими корпоративными системами и простому процессу внедрения.

Проект был выполнен за четыре месяца. Все этапы согласования документов реализованы в рамках единой системы LDM, что сделало процесс полностью прозрачным и управляемым. Специалисты «Никотех» также автоматизировали передачу договоров в архив и создание уведомлений, настроили разграничение доступов на основе значений атрибутов документов. В результате работа подразделений авиакомпании с договорами ускорилась в несколько раз, а рутинные действия перестали отнимать время у сотрудников, позволяя сосредоточиться на более важных задачах.

Илья Нефедов, директор по консалтингу «Никотех», сказал: «Внедрение LDM.Express – это важный первый шаг к дальнейшему созданию полноценного электронного документооборота в компании. Заказчик высоко оценил решение LDM, отметив современный и удобный интерфейс, надежность и широкую функциональность. Использование именно коробочного продукта позволило значительно сократить трудоемкость внедрения, обеспечить оперативный переход на новую систему и сразу увидеть результат».

Ксения Чупа, менеджер по развитию партнерской сети LDM, отметила: «Мы искренне признательны за выбор LDM.Express в качестве решения для электронного документооборота. Успешное завершение проекта свидетельствует о высоких компетенциях команды нашего партнера «Никотех» и синергии между заказчиком, интегратором и вендором. Это в очередной раз доказывает, что при правильном подходе и опираясь на возможности LDM.Express, можно реализовать в кратчайшие сроки необходимый набор функций для эффективной автоматизации».