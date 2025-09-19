Получите все материалы CNews по ключевому слову
Васильченко Николай
УПОМИНАНИЯ
|19.09.2025
|«Никотех» и Axiom продлили партнерство в сфере Java-разработки информационных систем для российских корпоративных клиентов 1
|22.08.2024
|Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов 1
Васильченко Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 136 1
|Чупа Ксения 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.