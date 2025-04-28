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«Софтлайн Решения» и Knowledge Space заключили соглашение о продвижении платформы интегрированного бизнес-планирования

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и Knowledge Space, разработчик одноименной платформы интегрированного бизнес-планирования, заключили соглашение о партнерстве. «Софтлайн Решения» будет заниматься продажами и внедрением продуктов вендора. Это сотрудничество позволит клиентам компании упростить и ускорить разработку ИТ-приложений для планирования и анализа управленческих решений, чтобы автоматизировать ключевые бизнес-процессы, повысить эффективность работы и оптимизировать затраты. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Low/no-code платформа Knowledge Space объединяет функционал для решения сложных задач. Инструмент помогает точнее прогнозировать спрос и обеспечивать планирование производства, а также управлять экономикой, финансами, инвестиционной деятельностью и стратегией развития. С помощью Knowledge Space компании могут создавать промышленные ИТ-системы, цифровые двойники бизнес-процессов, стратегические и аналитические модели.

«На фоне высоких темпов роста цифровизации увеличивается потребность предприятий в создании бизнес-приложений без глубоких знаний в программировании. Сотрудничество с Knowledge Space позволит предложить нашим заказчикам такие решения для реализации сложных комплексных проектов. Совместно с партнером мы поможем клиентам из разных отраслей качественно улучшить стратегическое планирование и повысить операционную эффективность», — сказал Денис Рогозянов, руководитель направления Data Governance департамента бизнес-решений ГК Softline.

«Компания ИСУ стремительно развивается как крупный и надежный игрок рынка цифровых продуктов, так и с точки зрения расширения присутствия платформы Knowledge Space в различных сегментах бизнеса. В связи с этим заключение партнерского соглашения с ГК Softline является одним из важнейших моментов в жизни нашей компании. Мы убеждены, что совместно с таким профессиональным, крепким и надежным партнером мы сможем предлагать нашим клиентам, как текущим, так и будущим, еще более качественную экспертизу в области планирования, управления операционной эффективностью и другим решениям на базе платформы KS», — отметил Павел Козанов, коммерческий директор компании ИСУ.

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