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Рогозянов Денис
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|ГК Softline и компания TData стали партнерами 1
|28.04.2025
|«Софтлайн Решения» и Knowledge Space заключили соглашение о продвижении платформы интегрированного бизнес-планирования 1
Рогозянов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 75 1
|Softline - Софтлайн 3036 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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