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Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.

Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а также полноценные приложения для решения несложных задач. Главными преимуществами low-code называют возможность разработки без участия программистов и решение задач силами самих бизнес-единиц.

Тренд на low-code продолжает усиливаться, а сами платформы все больше специализируются под создание определенного вида ПО. В этом году аналитики Market.CNews обновили основной рейтинг low-code решений, а также подготовили несколько профильных срезов. Подробности — в обзоре Low-code платформ 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Архитектура платформы.
  2. Поддерживаемые языки для программирования сценариев.
  3. Количество готовых решений на маркетплейсе.
  4. Количество партнеров по внедрению.
  5. Наличие базы знаний.
  6. Форматы поставки ПО.
  7. Функционал.
  8. Кроссплатформенность.
  9. Стоимость.

© zzzdim / Фотобанк Фотодженика
Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений

Отдельно проводилось исследование low-code для крупного бизнеса, в рамках которого были учтены такие критерии как:

  1. Работа с бизнес-процессами.
  2. Работа с данными и дашборды.
  3. Эффективность разработки.
  4. Управление командами разработки.
  5. Генерация приложений.
  6. Безопасность и другие критерии.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга Low-code 2024 в третий раз подряд признана платформа ELMA365 от компании ELMA. Она обладает широким функционалом, всеми необходимыми элементами конструктора приложений и способами визуализации данных. Стоит отметить и самую широкую партнерскую сеть — в нее входит 265 компаний. Уровень цен — низкий, тестовый период — 14 дней и может быть увеличен по запросу.

На втором месте в рейтинге Low-code 2024 — платформа DIGITAL Q от компании Диасофт, на третьем — Первая Форма.

Таблица 1. Топ-5 Low-code платформ 2024

Место Компания Low-Code платформа Сумма баллов
1 ELMA ELMA365 998
2 Диасофт Digital Q 990
3 Первая Форма Первая Форма Low-code 988
4 Comindware Comindware Business Application Platform 969
5 SL Soft Citeck 945

Источник: Market.CNews. Полная версия

Несколько иной расклад в рейтинге решений для крупного бизнеса. Здесь уже лидирует платформа DIGITAL Q от Диасофта, на базе которой создано порядка 50 видов корпоративного ПО. Для нее характерны широкие возможности по работе с бизнес-процессами, данными, настройке дашбордов, генерации приложений. Уровень цен — средний, тестовый период — 90 дней.

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На втором месте в рейтинге Low-code решений для крупного бизнеса 2024 — платформа Citeck от SL Soft, на третьем — ELMA365 от компании ELMA.

Таблица 2. Топ-5 Low-code платформ для крупного бизнеса 2024

Место Компания Low-Code платформа Сумма баллов
1 Диасофт Digital Q 699
2 SL Soft Citeck 665
3 ELMA ELMA365 648
4 FIS / Case Studio FIS Platform / Case Platform 646
5 Comindware Comindware Business Application Platform 641

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг Low-code 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор Low-code платформ 2024

Функциональность
Универсальность
Стоимость
433
467
98
449
441
100
433
459
96
419
452
98
443
386
116
457
414
72
441
383
102
391
381
105
409
353
108
417
381
61
445
337
74
369
393
92
398
410
44
437
351
30
373
345
85
363
383
20
393
347
20
328
365
60
316
336
62
311
284
67
343
251
20
359
211
71
208
299
20

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Отдельная диаграмма составлена по итогам рейтинга Low-code решений для крупного бизнеса:

Low-code платформы для крупного бизнеса 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор Low-code платформ 2024

Критерии для крупного бизнеса
Управление разработкой
Базовые возможности
170
245
284
160
221
284
105
193
350
150
221
275
105
221
315
140
192
299
130
161
255
75
172
285
90
58
246
40
84
243
30
139
184
90
22
122

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Перейти к обзору Low-code платформ 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Low-code» в теме письма.

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