Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.

Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а также полноценные приложения для решения несложных задач. Главными преимуществами low-code называют возможность разработки без участия программистов и решение задач силами самих бизнес-единиц.

Тренд на low-code продолжает усиливаться, а сами платформы все больше специализируются под создание определенного вида ПО. В этом году аналитики Market.CNews обновили основной рейтинг low-code решений, а также подготовили несколько профильных срезов. Подробности — в обзоре Low-code платформ 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Архитектура платформы. Поддерживаемые языки для программирования сценариев. Количество готовых решений на маркетплейсе. Количество партнеров по внедрению. Наличие базы знаний. Форматы поставки ПО. Функционал. Кроссплатформенность. Стоимость.

© zzzdim / Фотобанк Фотодженика Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений

Отдельно проводилось исследование low-code для крупного бизнеса, в рамках которого были учтены такие критерии как:

Работа с бизнес-процессами. Работа с данными и дашборды. Эффективность разработки. Управление командами разработки. Генерация приложений. Безопасность и другие критерии.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга Low-code 2024 в третий раз подряд признана платформа ELMA365 от компании ELMA. Она обладает широким функционалом, всеми необходимыми элементами конструктора приложений и способами визуализации данных. Стоит отметить и самую широкую партнерскую сеть — в нее входит 265 компаний. Уровень цен — низкий, тестовый период — 14 дней и может быть увеличен по запросу.

На втором месте в рейтинге Low-code 2024 — платформа DIGITAL Q от компании Диасофт, на третьем — Первая Форма.

Таблица 1. Топ-5 Low-code платформ 2024 Место Компания Low-Code платформа Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 998 2 Диасофт Digital Q 990 3 Первая Форма Первая Форма Low-code 988 4 Comindware Comindware Business Application Platform 969 5 SL Soft Citeck 945

Источник: Market.CNews. Полная версия

Несколько иной расклад в рейтинге решений для крупного бизнеса. Здесь уже лидирует платформа DIGITAL Q от Диасофта, на базе которой создано порядка 50 видов корпоративного ПО. Для нее характерны широкие возможности по работе с бизнес-процессами, данными, настройке дашбордов, генерации приложений. Уровень цен — средний, тестовый период — 90 дней.

На втором месте в рейтинге Low-code решений для крупного бизнеса 2024 — платформа Citeck от SL Soft, на третьем — ELMA365 от компании ELMA.

Таблица 2. Топ-5 Low-code платформ для крупного бизнеса 2024 Место Компания Low-Code платформа Сумма баллов 1 Диасофт Digital Q 699 2 SL Soft Citeck 665 3 ELMA ELMA365 648 4 FIS / Case Studio FIS Platform / Case Platform 646 5 Comindware Comindware Business Application Platform 641

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг Low-code 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор Low-code платформ 2024 Функциональность Универсальность Стоимость 433 467 98 449 441 100 433 459 96 419 452 98 443 386 116 457 414 72 441 383 102 391 381 105 409 353 108 417 381 61 445 337 74 369 393 92 398 410 44 437 351 30 373 345 85 363 383 20 393 347 20 328 365 60 316 336 62 311 284 67 343 251 20 359 211 71 208 299 20

Отдельная диаграмма составлена по итогам рейтинга Low-code решений для крупного бизнеса:

Low-code платформы для крупного бизнеса 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор Low-code платформ 2024 Критерии для крупного бизнеса Управление разработкой Базовые возможности 170 245 284 160 221 284 105 193 350 150 221 275 105 221 315 140 192 299 130 161 255 75 172 285 90 58 246 40 84 243 30 139 184 90 22 122

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Low-code» в теме письма.