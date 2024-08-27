Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024. Аналитики провели сравнение компетенций и опыта компаний, представленных на российском рынке.
Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а также полноценные приложения для решения несложных задач. Главными преимуществами low-code называют возможность разработки без участия программистов и решение задач силами самих бизнес-единиц.
Тренд на low-code продолжает усиливаться, а сами платформы все больше специализируются под создание определенного вида ПО. В этом году аналитики Market.CNews обновили основной рейтинг low-code решений, а также подготовили несколько профильных срезов. Подробности — в обзоре Low-code платформ 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Архитектура платформы.
- Поддерживаемые языки для программирования сценариев.
- Количество готовых решений на маркетплейсе.
- Количество партнеров по внедрению.
- Наличие базы знаний.
- Форматы поставки ПО.
- Функционал.
- Кроссплатформенность.
- Стоимость.
Отдельно проводилось исследование low-code для крупного бизнеса, в рамках которого были учтены такие критерии как:
- Работа с бизнес-процессами.
- Работа с данными и дашборды.
- Эффективность разработки.
- Управление командами разработки.
- Генерация приложений.
- Безопасность и другие критерии.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга Low-code 2024 в третий раз подряд признана платформа ELMA365 от компании ELMA. Она обладает широким функционалом, всеми необходимыми элементами конструктора приложений и способами визуализации данных. Стоит отметить и самую широкую партнерскую сеть — в нее входит 265 компаний. Уровень цен — низкий, тестовый период — 14 дней и может быть увеличен по запросу.
На втором месте в рейтинге Low-code 2024 — платформа DIGITAL Q от компании Диасофт, на третьем — Первая Форма.
Таблица 1. Топ-5 Low-code платформ 2024
|Место
|Компания
|Low-Code платформа
|Сумма баллов
|1
|ELMA
|ELMA365
|998
|2
|Диасофт
|Digital Q
|990
|3
|Первая Форма
|Первая Форма Low-code
|988
|4
|Comindware
|Comindware Business Application Platform
|969
|5
|SL Soft
|Citeck
|945
Источник: Market.CNews. Полная версия
Несколько иной расклад в рейтинге решений для крупного бизнеса. Здесь уже лидирует платформа DIGITAL Q от Диасофта, на базе которой создано порядка 50 видов корпоративного ПО. Для нее характерны широкие возможности по работе с бизнес-процессами, данными, настройке дашбордов, генерации приложений. Уровень цен — средний, тестовый период — 90 дней.
На втором месте в рейтинге Low-code решений для крупного бизнеса 2024 — платформа Citeck от SL Soft, на третьем — ELMA365 от компании ELMA.
Таблица 2. Топ-5 Low-code платформ для крупного бизнеса 2024
|Место
|Компания
|Low-Code платформа
|Сумма баллов
|1
|Диасофт
|Digital Q
|699
|2
|SL Soft
|Citeck
|665
|3
|ELMA
|ELMA365
|648
|4
|FIS / Case Studio
|FIS Platform / Case Platform
|646
|5
|Comindware
|Comindware Business Application Platform
|641
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Рейтинг Low-code 2024. Структура баллов
Подробнее: Обзор Low-code платформ 2024
Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.
Отдельная диаграмма составлена по итогам рейтинга Low-code решений для крупного бизнеса:
Low-code платформы для крупного бизнеса 2024. Структура баллов
Подробнее: Обзор Low-code платформ 2024
Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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