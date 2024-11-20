Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space

«Б1 ИБП Мастер» является архитектурным расширением платформы Knowledge Space. Разработанный экспертами «Б1» продукт основан на передовых практиках и ориентирован на поддержку бизнес-моделирования посредством минимизации использования программного кода (Low-Code) или полного отказа от него (No-Code). Об этом CNews сообщили представители «Б1».

В результате ключевые бизнес-пользователи получают возможность управлять моделью данных OLAP без необходимости владеть языками программирования. Это способствует формированию внутренних центров компетенций планирования и созданию библиотеки данных и трансформаций для последующего использования в других проектах компании.

Одним из ключевых преимуществ данного решения является интеграция реляционного и колоночного хранения данных, обеспечивающая высокую производительность аналитических операций и повышенную гибкость в управлении данными. Благодаря подобному подходу удается добиться ускорения процессов внедрения, масштабирования и поддержки системы.

«Б1 ИБП Мастер» — первое полнофункциональное расширение платформы Knowledge Space, которое добавляет возможности OLAP в объектно-ориентированную среду. Решение поддерживает бесшовную интеграцию и позволяет запускать все процессы непосредственно из интерфейса Knowledge Space, благодаря чему бизнес-пользователь использует дополнительные ресурсы, не покидая саму платформу.

Основные функциональные возможности «Б1 ИБП Мастер» включают: No-Code построение модели данных и управление иерархическими структурами данных; Low-Code конструктор для загрузки, трансформации и передачи данных.

Такая архитектура гарантирует высокую гибкость и адаптируемость, позволяя компаниям создавать эффективные и масштабируемые процессы планирования, которые поддерживают принятие обоснованных управленческих решений. Дополнительно «Б1 ИБП Мастер» предоставляет возможности для миграции моделей планирования из SAP IBP и Anaplan, что значительно сокращает временные затраты на интеграцию данного решения в существующую инфраструктуру планирования.

«Отличительной особенностью IBP-платформы Knowledge Space является ее открытость для встраивания различных сервисов в сквозные процессы интегрированного планирования. На сегодняшний день библиотека сервисов KS включает в себя статистические методы, инструменты ИИ, оптимизаторы, инструменты по работе с большими массивами данных и т.д. «Б1 ИБП Мастер» является первым расширением KS, которое решает целый спектр задач, связанных с реализацией функционала OLAP, что значительно повышает общие возможности платформы для цифровизации интегрированного бизнес-планирования в разных отраслях», — сказал Павел Шингарев, генеральный директор Knowledge Space.

«Являясь стратегическим партнером Knowledge Space, компания «Б1» вложила свои компетенции заказной разработки и многолетний опыт реализации систем планирования в решение, дополняющие возможности Knowledge Space как платформы IBP. Нам близок экосистемный подход коллег, и мы открыты к построению совместных клиентских решений с компаниями-методологами, интеграторами, производителями прогнозного, оптимизационного и вспомогательного ПО. Дальнейшее развитие функциональности «Б1 ИБП Мастер» также будет ориентировано на гибкое объединение участников экосистемы вокруг платформы Knowledge Space, чтобы быстро и эффективно отвечать на меняющиеся потребности рынка», — сказал Олег Мангутов, партнер «Б1».

«Б1 ИБП Мастер» устанавливается совместно с платформой Knowledge Space и доступно в тех же форматах размещения: On-Premise и Cloud. Процесс внедрения занимает около одного месяца и включает установку и обучение пользователей работе с продуктом.