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Adeptik Адептик Плюс


14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 2
25.08.2022 Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий 1
01.06.2022 Грантовый отбор «Антикризис-искусственный интеллект» поможет выводить отечественные цифровые продукты на новые рынки 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Adeptik и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 2
ИИ-Технологии 119 1
Корус Консалтинг - Roxit 1 1
ЦРТ Инновации 70 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
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Infor - infor business AG 240 1
Dassault Systemes 221 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 3
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1592 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 218 1
Dassault Systemes - Delmia 25 1
Siemens Opcenter 8 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
IT-Enterprise APS 1 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2146 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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