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Adeptik Адептик Плюс
Adeptik и организации, системы, технологии, персоны:
|Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 2
|ИИ-Технологии 119 1
|Корус Консалтинг - Roxit 1 1
|ЦРТ Инновации 70 1
|Siemens AG - Siemens Group 2593 1
|SAP SE 5296 1
|Infor - infor business AG 240 1
|Dassault Systemes 221 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
|Гудырин Сергей 4 2
|Сударкин Евгений 26 1
|Ложкин Федор 1 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Поляков Сергей 73 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
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