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«Северсталь» применяет новую технологию для высокоточных геодезических работ

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив «Северстали») запустил в работу новый инструмент для проведения высокоточных геодезических работ – координатно-измерительную руку со встроенным с 3D-сканером.

Направлениями применения высокоточного измерителя станут измерение геометрии станков мобильной обработки, анализ износа металлургического и прокатного оборудования и станочного парка ЧерМК, определение геометрических размеров изготавливаемых или поступающих деталей в отсутствие возможности проведения линейно-угловых измерений на этапе технического контроля.

«Без геодезического сопровождения не обходится ни один капитальный ремонт металлургического и прокатного оборудования. От точности выставки элементов агрегатов зависит не только их стабильная работа, но и качество выпускаемой продукции. Поэтому применение высокоточной техники для измерительных работ особенно актуально. На вооружении наших геодезистов внушительный парк разнообразной измерительной техники и серьезный опыт работы с аналогичным оборудованием, поэтому освоение новой технологии прошло достаточно быстро», – сказал директор по ремонтам дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов Сергей Добродей.

Оборудование способно выстроить 3D-модель сканируемого элемента с погрешностью менее 0,1 миллиметра. В процессе сканирования оборудование выстраивает облако из нескольких миллионов точек, благодаря которому в получившейся модели можно находить самые минимальные отклонения от заданных параметров.

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