«Мегафон» включил голос и мобильный интернет на Архангельском мосту в Череповце

«Мегафон» первым из операторов обеспечил связью знаменитый Архангельский мост через реку Шексну в Череповце. Современная сеть обеспечивает абонентов мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с и высоким качеством голосовой связи в VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая увеличенную емкость сети и достойные скорости мобильного интернета. Чтобы обеспечить качественную связь на всем протяжении километрового моста с учетом пикового трафика в утренние и вечерние часы, «Мегафон» установил специальное сетевое оборудование. Его возможности позволяют гарантировать бесперебойную работу мобильных сервисов — водители и пассажиры смогут одновременно звонить, обмениваться фото и видео в социальных сетях, при желании вести прямые трансляции.

«Для современного человека важно находиться на связи 24/7. Обезличенные данные big data показывают, что значительная часть наших абонентов проживает в Заречье и Зашекснинском районе. При этом большинство из них работает на крупнейших промышленных предприятиях города «Северсталь» и «Фосагро», кратчайший путь к которым проходит через новый мост. Это обязывает нас развивать сеть, учитывая географию передвижения пользователей, чтобы предоставлять им качественные услуги связи в любой точке города. Сейчас мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров и автолюбителей, проезжающих через Архангельский мост. Более 70% от всего мобильного интернет‑трафика абоненты расходуют на соцсети, мессенджеры и видеосервисы», — отметила Алла Лебедева, директор «Мегафона» в Вологодской области.

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