«Ленгипротранс» создаст имитационную модель для развития грузооборота через Череповецкий железнодорожный узел

Варианты развития Череповецкого железнодорожного узла определит имитационная модель, построенная «Ленгипротрансом» (входит в группу компаний 1520).

Договор на проведение моделирования подписали сегодня «Ленгипротранс», Северная железная дорога и ее крупнейшие грузоотправители — «Апатит» и «Северсталь».

«Это только начало пути. Итогом нашей работы станет активное развитие Череповецкого железнодорожного узла, что в будущем позволит повысить эффективность его работы» — отметил генеральный директор «Ленгипротранса» Дмитрий Голубовский.

Для моделирования используют российский программный комплекс разработки «Ленгипротранса». Специалисты института рассчитают несколько сценариев работы транспортной системы в различных условиях, определят параметры загрузки ее элементов. Полученный прогноз поможет определить инвестиционные мероприятия в части подготовки инфраструктуры и развития технологий, необходимые для освоения перспективного объема перевозок на 2025–2030 гг.

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Череповецкий железнодорожный узел на магистрали Санкт-Петербург — Вологда — второй по грузообороту на Северной железной дороге. За сутки здесь транзитом проходит 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 30 составов, прибывающих на промышленные гиганты Череповца, в том числе «Апатит» и «Северсталь».