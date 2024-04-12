Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах

У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специалистами «МегаФона».

Ежедневно в моллах скачивают свыше 1000 ГБ трафика, такой объем сравним с отправкой почти 150 «селфи» в минуту. Самыми посещаемыми днями традиционно являются пятница и выходные, а вот меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в понедельник и четверг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее интернет‑активные абоненты делают покупки в торговых центрах «Июнь», «Этажи», «Леруа Мерлен» и «Мармелад». В них больше всего обмениваются информацией в мессенджерах, социальных сетях и выходят в интернет.

«Торговые центры — городские места притяжения. Кроме посещения магазинов люди ходят в кафе, кинотеатры, игровые зоны. И для нас как оператора связи особенно важно обеспечить в них качественную связь и сервисное обслуживание. Мы ускорили мобильный интернет в ТЦ «Мармелад» и уже в первую неделю, после того как были установлены новые телеком-объекты, объем мобильного трафика вырос на 19%. Устойчивое интернет-соединение позволяет посетителям «Мармелада» быстро сравнить цены онлайн в разных магазинах, вызвать такси, чтобы отвезти домой покупки, пообщаться с друзьями и обменяться фото и видео впечатлениями в социальных сетях», — отметила директор «МегаФона» в Вологодской области Алла Лебедева.

Также жители Череповца стали проводить больше времени за онлайн-шопингом. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился почти в три раза. А интернет‑магазин «МегаФона» в начале 2024 г. посещали почти на 15% чаще, чем в 2023 г.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.