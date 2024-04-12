Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Жители Череповца стали больше стримить в торговых центрах

У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специалистами «МегаФона».

Ежедневно в моллах скачивают свыше 1000 ГБ трафика, такой объем сравним с отправкой почти 150 «селфи» в минуту. Самыми посещаемыми днями традиционно являются пятница и выходные, а вот меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в понедельник и четверг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее интернет‑активные абоненты делают покупки в торговых центрах «Июнь», «Этажи», «Леруа Мерлен» и «Мармелад». В них больше всего обмениваются информацией в мессенджерах, социальных сетях и выходят в интернет.

«Торговые центры — городские места притяжения. Кроме посещения магазинов люди ходят в кафе, кинотеатры, игровые зоны. И для нас как оператора связи особенно важно обеспечить в них качественную связь и сервисное обслуживание. Мы ускорили мобильный интернет в ТЦ «Мармелад» и уже в первую неделю, после того как были установлены новые телеком-объекты, объем мобильного трафика вырос на 19%. Устойчивое интернет-соединение позволяет посетителям «Мармелада» быстро сравнить цены онлайн в разных магазинах, вызвать такси, чтобы отвезти домой покупки, пообщаться с друзьями и обменяться фото и видео впечатлениями в социальных сетях», — отметила директор «МегаФона» в Вологодской области Алла Лебедева.

Также жители Череповца стали проводить больше времени за онлайн-шопингом. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился почти в три раза. А интернет‑магазин «МегаФона» в начале 2024 г. посещали почти на 15% чаще, чем в 2023 г.

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий
Импортонезависимость

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Выпущен платный браузер Chrome. Интернет возвращается на 25 лет назад

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Создатель Astra Linux покупает двух старейших облачных провайдеров

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще