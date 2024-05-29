Стал известен ТОП-3 популярных туристических локаций в Великом Устюге

Количество туристов, посетивших древнейший город Русского Севера с начала года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибывая в центральную часть Великого Устюга, большинство путешественников строят онлайн-маршруты к достопримечательностям. Специалисты оператора проанализировали активность абонентов в интернете и составили рейтинг самых «прокачанных» мест. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Открывает ТОП‑3 Набережная улица, один из самых узнаваемых объектов города. Она появилась во времена основания города. На всем протяжении своего существования улица активно застраивалась купеческими особняками и церквями. Панорама Набережной начинается Ильинской и Леонтьевской церквями, далее идет Соборное дворище с целым городком из куполов и шпилей, и комплекс архиерейского двора с Алексеевской церковью, а еще чуть дальше на площади расположена Никольская церковь и заканчивается панорама храмом Симеона Столпника.

С начала года любители этой улицы прокачали более 15 ТБ данных, что сравнимо с беспрерывным просмотром в течение двух месяцев новогоднего фильма «Где живет Пер Ноэль» с Пьером Ришаром в главной роли. Кстати, сказочную кинопремьеру будущих зимних каникул «Разыскивается Дед Мороз» тоже снимали на исторических улочках Великого Устюга.

Вторую позицию туристического рейтинга занимают расположенные неподалеку Музей новогодней игрушки и Музей древнерусского искусства. Здесь находятся сразу несколько интересных экспозиций: выставка церковного искусства для взрослых и наряженные новогодние елки для маленьких туристов. Так, почти за пять месяцев года пользователи «МегаФона» при посещении выставочных залов потратили 4 ТБ трафика равные одному млн прослушиваний музыкальной композиции «В лесу родилась елочка».

Закрывает тройку лидеров – культурно-выставочный центр «Мастерская Деда Мороза». Здесь посетителей ждут экскурсия по швейному цеху с возможностью увидеть, как отшиваются костюмы для главного волшебника страны, а также показ мод для самых маленьких с возможностью выйти на подиум. Суммарный трафик приезжих в этом году составил 3 ТБ. Этого хватит, чтобы два месяца безостановочно показывать мультфильм «Дед Мороз и лето».

«В прошлом году Великий Устюг принял более 350 тыс. туристов из с разных регионов России, и большинство из них — активные цифровые пользователи. Поэтому, при модернизации сети в городе, мы не фокусировались на каком‑то одном туробъекте, а смотрели на улучшения масштабно, провели работы по улучшению скорости интернета вдоль Набережной, у автовокзала, рядом с аэропортом, в жилых микрорарайонах и в кварталах с исторической застройкой. Например, в районе Горы модернизировали базовые станции и добавили высокочастотный диапазон LTE. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла до 30 Мбит⁄с. Гостям теперь легко составить маршрут, загрузить карты, отправить панорамные снимки и позвонить по видеосвязи близким», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Небольшой городок-заповедник всегда наполнен туристами, особенно зимой и стал средоточием семейного туризма с 1999 г., когда его объявили родиной Деда Мороза. Более 80% гостей приезжают из других регионов, почти 27% из них — жители Кировской области и 16% из Москвы. Также тут чаще других бывают архангелогородцы, сыктывкарцы, петербуржцы и ярославцы.

***

«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.