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«МегаФон» ускорил интернет для жителей поселка Шексна

«МегаФон» модернизировал сеть в пятом по численности населенном пункте Вологодской области - поселке Шексна. Теперь более 16 тыс. жителей смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые улучшения затронули микрорайоны: Шексна Южная, Шексна-1, Шексна Северная, Барбач, Райтоп, а также территорию промышленных предприятий, расположенных вокруг поселка. Скорость интернета выросла в жилых кварталах с множеством объектов социального значения, в том числе в зоне модернизации оказались районная больница, стадион, поликлиника, школа, магазины, АЗС и заведения общепита.

Новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала в помещения.

По данным «МегаФона», абоненты поселка активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью, в том числе и с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). После проведения апгрейда сети, согласно обезличенной статистике оператора, в январе 2024 г. мобильный трафик в поселке Шексна увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Также аналитики отмечают, что жители стали активнее разговаривать — рост голосовых звонков составил 29%.

«Мы постоянно изучаем динамику скорости передачи данных, нагрузку на инфраструктуру и другие параметры, чтобы улучшать сеть там, где это необходимо. Например, только за один месяц жители поселка Шексна прокачали около 168 тыс. гигабайт. Такого объема данных хватит, чтобы говорить по видеосвязи через мессенджер Telegram на протяжении почти тридцати лет. И, конечно, мы не могли оставить без внимания это поселение, как и многие другие, которые будут появляться на нашей цифровой карте», — сказала директор «МегаФона» в Вологодской области Алла Лебедева.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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