В «Теремке» появилось аудиоописание спектаклей для зрителей с нарушениями зрения

Вологодский областной театр кукол «Теремок» и череповецкий Камерный театр получили комплекты оборудования для сопровождения спектаклей аудиоописанием — подробным словесным сопровождением происходящего на сцене, предназначенным для зрителей с нарушениями зрения. Технику предоставил «МегаФон» в рамках программы «Особый взгляд», став цифровым партнером проекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря грантовому конкурсу фонда «Искусство, наука и спорт» театры могут получить средства на организацию тифлокомментирования.

Тифлокомментирование — это живое или записанное аудиоописание происходящего на сцене, экране или выставке, предназначенное для людей с нарушениями зрения. Оно помогает им «увидеть» действие через слова: описываются декорации, костюмы, мимика, жесты, смена обстановки и другие визуальные детали.

В 2025 г. победителями конкурса стали 19 театров, в том числе «Теремок» и Камерный театр из Вологодской области. Помимо грантовых средств, учреждения получили оборудование от «МегаФона»: телеком-оператор предоставляет каждому театру комплекты техники, в которые входят наушники, зарядки и смартфоны с предустановленным приложением «Особый взгляд». Гости также могут прослушать аудиоописание спектаклей и со своего личного телефона. Для абонентов «МегаФона» интернет-трафик приложения будет бесплатным.

С помощью приложения «Особый взгляд» незрячие и слабовидящие люди могут слушать описание декораций и действий в спектакле в реальном времени. На данный момент у него более 10 тыс. пользователей, а количество театров, которые используют приложение, — более 80.

«Вологодский областной театр кукол уже в третий раз становится победителем грантового конкурса программы “Особый взгляд”. Доступность и инклюзия — это социальная ответственность театра. Наша задача — предоставить доступ к постановкам всем зрителям без исключения. Люди с нарушением зрения — это часть аудитории театра, и мы планируем пополнять репертуар постановок с тифлокомментированием, чтобы услуга могла оказываться на постоянной основе, — отметила директор театра кукол «Теремок» Елена Бухарина. — Впервые новая техника была использована в тестовом режиме 1 ноября на показе спектакля “Кармен”. Приложение удобно в использовании и понятно в эксплуатации. Будем интегрировать эту технику и в другие постановки нашего театра, которые проходят с тифлокомментированием для детей и взрослых с нарушением зрения. Большое спасибо “МегаФону” и фонду “Искусство, наука и спорт” за поддержку и сотрудничество».

«Для нас важно, чтобы доступ к информации был предоставлен каждому. Вместе с фондом мы адаптируем технологии и делаем их привычными для всех. А чтобы они работали качественно, наши специалисты регулярно совершенствуют телеком-сеть в Вологде, Череповце и в районах области. С начала текущего года мы построили и модернизировали более ста станций связи в столице региона, в том числе несколько объектов в центральных районах городов, где расположено множество объектов культурного и социального значения», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» развивает доступность культурных событий и площадок для людей с нарушением зрения. Благодаря грантам программы поддержку уже получили более 170 театров и 100 музеев по всей России.