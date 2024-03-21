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«МегаФон» увеличил скорости интернета в 55 деревнях и сёлах Вологодской области

Инженеры «МегаФона» в первом квартале текущего года ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для пятидесяти пяти деревень и поселков Вологодской области. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для почти 20 тыс. жителей региона.

Апгрейд сети в высокочастотном диапазоне прошёл в районах Усть-Кубинском, Верховажском, Чагодощенском, Нюксенском, Кичменско-Городецком, а также Вологодском и Череповецком. Специалисты «МегаФона» смонтировали и запустили новое телеком оборудование с поддержкой 4G, которое обеспечивает быстрый интернет на скорости до 30 Мбит/с на всей территории населённых пунктов.

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«Работы по увеличению скорости интернета в малых населенных пунктах важны как для местного населения, так и для путешественников. Для жителей отдалённых уголков скоростной мобильный интернет делает более доступным онлайн образование, телемедицину, удалённую работу, а для туристов — возможным получение и отправку электронной почты, загрузку и просмотр видео в высоком качестве, общение в соцсетях и мессенджерах», — отметила Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологде.

Среди территорий, где ускорился интернет «МегаФона», есть и туристические места. Например, село Устье Усть-Кубинского района, расположенное рядом с Кубенским озером, входит в состав проекта туристско-рекреационного кластера «Русские берега». Он направлен на модернизацию инфраструктуры на основном водном круизном маршруте России «Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург» и включает шесть муниципальных образований Вологодской области и субкластеров, в том числе и «Берег русской старины» (Усть-Кубинский район).

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