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«МегаФон» ускорил интернет в шести поселках Вологодского района

Технические специалисты оператора запустили дополнительный слой LTE в шести поселках Вологодского района: Можайское, Дубровское, Майский, Новый источник, Кувшиново и Ермаково. Это позволило повысить скорость передачи данных в смартфонах абонентов на 20%. Новые объекты связи расположены недалеко от автотрасс внутриобластного значения, поэтому высокоскоростным интернетом смогут воспользоваться не только местные жители, но и водители. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря техническим улучшениям около 7,5 тысяч жителей на комфортных интернет‑скоростях смогут воспользоваться цифровыми сервисами: позвонить через мессенджеры, оформить заявку на Госуслугах, пообщаться по видеосвязи, посмотреть фильмы и послушать музыку.

В весенне-летний период в сельской местности нагрузка на мобильную сеть вырастает — многие горожане в выходные и праздники приезжают навестить родственников или провести время на даче. В такие дни «дачные» пользователи через свои смартфоны в среднем прокачивают на 18-20% больше данных, чем в будни.

«Мобильный интернет облегчает и ускоряет решение бытовых и повседневных задач независимо от местонахождения абонента, неважно отдыхаете вы на даче или живете в пригородном поселке. Наши абоненты смогут с лёгкостью заказывать необходимые товары онлайн, оплачивать коммунальные платежи, совершать денежные переводы, общаться и обмениваться опытом на форумах и в социальных сетях. С началом подготовки к новому дачному сезону интернет-трафик в СНТ «Майский-1» и СНТ «Майский-2» у поселка Кувшиново после установки нового оборудования вырос на 12 % и составил более 11,5 тысяч ГБ в месяц», — сказала Алла Лебедева директор «МегаФона» в Вологодской области.

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Облака

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«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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