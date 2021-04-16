Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит»

Банк «Зенит» и платёжный сервис А3 запустили новый сервис в интернет-банке и в мобильном приложении «Зенит Онлайн». Теперь клиенты могут передавать показания счётчиков и оплачивать коммунальные услуги у более 350 поставщиков России. Новые услуги появились за счет интеграции во внутреннюю архитектуру финансовой организации решения от платёжного сервиса А3.

Клиентам в режиме одного окна доступна проверка текущих начислений с детализацией и суммой задолженности, а также информация по последним, внесённым в систему показаниям счетчиков. Передача актуальных данных и оплата занимает не более 5 минут. Для этого необходимо в мобильном приложении в строке «Поиск» указать ИНН или название организации, выбрать необходимую организацию из списка предложенных и ввести идентификатор платежа в соответствии с подсказками.

«В Банке «Зенит» уделяют большое внимание развитию дистанционного банковского обслуживания. С помощью интеграции платежного сервиса А3 мы помогаем клиентам оптимизировать время на решение повседневных финансовых вопросов. В планах расширение сотрудничества - запуск сервиса по оплате обучения в детских садах, школах, ВУЗах и колледжах, а также сервиса поиска начислений в системе ГИС ЖКХ по Единому лицевому счету (ЕЛС) плательщика. Уверен, что пользователи мобильного приложения и интернет-банка высоко оценят качество и удобство новых услуг», - отметил директор продуктовой лаборатории Банка «Зенит» Василий Потемкин.

«Интеграция с банками наша одна из главных стратегических задач. В лице Банка «Зенит» мы в первую очередь видим партнёра на долгосрочное сотрудничество. Наш продукт позволяет выстроить любой бизнес-процесс платежа по коммунальным и федеральным услугам на своей стороне, без отвлечения ресурса партнера, тем самым гарантируя лояльность клиентов. За последний год мы провели более 50 млн транзакций и будем продолжать наращивать их количество», — сообщил Алексей Одедесион, заместитель генерального директора платёжного сервиса А3.