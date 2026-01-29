Разделы

СОБЫТИЯ

29.01.2026 Банк «Зенит» расширил возможности цифровых сервисов «Зенит Онлайн» 3
16.04.2021 Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит» 1
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:

Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 2
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2872 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2032 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Apple iOS 8304 1
Google Android 14778 1
Юрин Дмитрий 6 1
Одедесион Алексей 2 1
Потемкин Василий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158005 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 1
Образование в России 2563 1
Льготы - Льготный период 51 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
