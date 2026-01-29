Получите все материалы CNews по ключевому слову
|29.01.2026
|Банк «Зенит» расширил возможности цифровых сервисов «Зенит Онлайн» 3
|16.04.2021
|Платежный сервис А3 подключил 350 поставщиков услуг ЖКХ в Банк «Зенит» 1
|28.01.2020
|Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей 1
Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 2
|НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
|ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
|Apple iOS 8304 1
|Google Android 14778 1
