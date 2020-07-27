«Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит»

«Диасофт» поддержала процесс слияния банков группы «Зенит», в числе которых АБ «Девон-Кредит», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «Спиритбанк», ПАО «Липецккомбанк». В ходе проекта «Диасофт» осуществил реструктуризацию филиалов и отделений банка «Зенит».

В результате проекта обеспечена централизация данных в головном отделении банка «Зенит», сформированы специализированные кластеры в разрезе бухгалтерских задач: материальный учет – в Альметьевске, учет хозяйственных договоров и налоги – в Москве. Настроены единые правила хранения, обработки бухгалтерской и финансовой информации, правила формирования единой сквозной отчетности. Обеспечить необходимый уровень автоматизации позволил функционал решений по направлению «Хозяйственная бухгалтерия», в том числе: горюче-смазочные материалы, МСФО 16 «Аренда», «Резервы», «Статистическая отчетность».

Также команда «Диасофт» автоматизировала сквозной процесс бюджетирования и контроля расходов по всей структуре банковской группы.

Параллельно «Диасофт» перевел систему Diasoft Master Balance с СУБД Oracle на MS SQL, реализовал полноценную онлайн-интеграцию с системой стороннего разработчика через корпоративную шину данных WSO2, внедрил в банковской группе «Зенит» систему по управлению закупками, обеспечив развитие решения по бюджетированию.

«Банковская группа ««Зенит»» находится в процессе масштабных изменений, мы сталкиваемся с серьезными технологическими задачами, с которыми сложно справиться без участия профессионального IT-партнера. «Диасофт» обеспечил нас как необходимыми IT-решениями, так и консультационной поддержкой по автоматизации направления хозяйственной деятельности и бюджетирования», – сказал Илья Кучугин, директор блока информационных технологий банка «Зенит».

Проект осуществлялся на базе решения Diasoft Master Balance, внедренного в банке «Зенит» в 2019 году.