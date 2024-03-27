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Мобильное приложение «Зенит Бизнес» снова на Android

Новость для бизнес-клиентов банка «Зенит» с устройствами Android. Скачать обновленное мобильное приложение «Зенит Бизнес» можно в интернет-магазине RuStore. Об этом CNews сообщили представители банка «Зенит».

В приложении отражаются актуальные остатки по счетам, есть история и статус операций. Подключение и обслуживание «Зенит Бизнес» бесплатно.

Для подключения в «Зенит Бизнес» нужно: предоставить в банк заявление на подключение; скачать и установить приложение на мобильный телефон; ввести в приложение мобильный телефон, после чего можно работать.

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ПАО «Банк Зенит» работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает продукты и сервисы для юридических и физических лиц.

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