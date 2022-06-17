Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора

Суды прекратили дело о банкротстве двух акционеров «Ангстрема», которые владеют в совокупности 50% его акций и предположительно связаны с экс-министром связи Леонидом Рейманом. Неожиданно нашелся желающий погасить их задолженность. Но банк «Зенит», один из кредиторов, не согласен с таким поворотом дела, так как вместо принадлежащих этим компаниям долей в «Ангстреме» он получил лишь 25 млн руб.

Банк «Зенит» спорит с отменой банкротства владельцев «Ангстрема»

Верховный суд истребовал материалы дела о банкротстве одного из акционеров зеленоградского микроэлектронного завод «Ангстрем» - компании «Контрактфинансгрупп».

В 2019 г. она была признана банкротом, однако в мае суд прекратил процедуру банкротства в связи с удовлетворением требованием кредиторов. Но один из кредиторов, банк «Зенит», с этим не согласен и пытается обжаловать прекращение банкротства. Апелляционная инстанция отказала банку в удовлетворении его требований, после чего банк направил кассационную жалобу.

Дело о банкротстве двух основных акционеров «Ангстрема» прекращено из-за неожиданно найденного желающего погасить их задолженность

История с «Контрактфинансгрупп» очень похожа на историю другого акционера «Ангстрема» - компании «Ангстрем-Инвест» (обе владеют по 25% акций предприятия). Она также была признана банкротом в 2019 г., но недавно процедура банкротства была прекращена в связи с удовлетворением требованием кредиторов. Банк «Зенит» тоже с этим не согласен и пытается обжаловать прекращение процедуры банкротства.

Проблемы «Ангстрема»

Исторически АО «Ангстрем» было головным предприятием для одноименной зеленоградской микроэлектронной группы. В группы также входили дизайн-центр «Ангстрем-М» и перспективное предприятие «Ангстрем-Т». В 2008 г. «Ангстрем-Т» получила в ВЭБ кредитную линию объемом до 815 млн евро под гарантии правительства. Средства предназначались на закупку оборудование немецкой фабрики AMD, работающего по технологии 120 нм, и строительство нового завода.

С конца 2000-х годов группа «Ангстрем» перешла под контроль «питерской группы связистов», которую считали связанной с занимавшим тогда пост министра связи Леонидом Рейманом. В 2011 г., покинув посты во власти, Рейман признал наличие у него интересов в группе «Ангстрем». В том числе он стал единоличным собственником «Ангстрем-Т».

Однако процесс строительства новой фабрики забуксовал, а закупленное у AMD оборудование долгое время находилось на складах в Нидерландах. В конце концов оборудование было завезено в Россию и в 2016 г. было объявлено об открытии завода, но на полную мощность он работать не стал. В конце 2019 г. «Ангстрем-Т» был признан банкротом и перешел в собственность ВЭБ.

Проблемы с кредиторами начались и у АО «Ангстрем». Основными кредиторами предприятия являлись Сбербанк и банк «Зенит». Залогом по их кредитам выступали 51% акций «Ангстрема», из которых по 25% принадлежали «Ангстрем-Инвест» и «Контрактфинансгрупп» (обе компании считались связанными с Рейманом), еще 1% принадлежал Рейману официально через ООО «Группа «Ангстрем».

Задолженность «Ангстрема» перед Сбербанком через цепочку сделок была выкуплено принадлежащей Рейману компанией «Альтернатива Капитал» (правопреемник «Группа «Ангстрем»). Банк «Зенит» же стал судиться с предприятием из-за непогашенной задолженности.

В 2020 г. банк отсудил у предприятия 1 млрд руб., в 2021 г. банк отсудил еще 1,5 млрд руб. В обоих случаях речь шла об обращении взыскания на имущество должника, включая его недвижимость, права аренды земельных участков, оборудование, материалы и т.д.

Банкротство акционеров «Ангстрема»

В 2019 г. были признаны банкротами «Ангстрем-Инвест» и «Контрактфинансгрупп». В обоих случаях истории банкротства идентичны: оба акционера «Ангстрема» заключили соглашения об оказания консалтинговых услуг с некой «Хорайзн Глобал Консалтинг» на сумму 1 млн руб. В обоих случаях суммы не были выплачены, в связи с чем поставщик услуг через суд инициировал банкротство.

К процессу банкротства обеих компаний подключился банк «Зенит». По мнению кредитной организации, «Хорайзон Глобал Консалтинг» аффилирован с «бенефициарами «Ангстрема», а действия этой компании были скоординированы с действиями банкротящихся акционеров «Ангстрема» с целью проведения процедуры контролируемого банкротства. Суды утвердили предложенную банком схему погашения задолженности, в соответствие с которой принадлежащие «Контрактфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест» пакеты акций АО «Ангстрем» должны были быть выставлены на продажу.

Неожиданный спонсор акционеров «Ангстрема»

Стартовая цена обоих пакетов акций составляла 612 млн руб. Если бы на продаваемые пакеты не нашлось покупателей, то они бы перешли в собственность банка. Однако в конце прошлого года в деле наметился новый поворот. Некое петербургское ООО «Правовое обеспечение» (принадлежит Сергею Шувалову и Дмитрию Елисееву) предложило погасить задолженность и «Ангстрем-Инвест», и «Контрактфинансгрупп».

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В обоих случаях общая кредиторская масса составляла около 14 млн руб. По 12,5 млн руб. обе компании должны были банку «Зенит», по 1 млн руб. – «Хорайзон Глобал Консалтинг», и еще 700 тыс. руб. «Контрактфинансгрупп» должен был ООО «Реконструкция». То есть всего банк «Зенит» получит 25 млн руб., хотя задолженность «Ангстрема» перед банком достигает 3,1 млрд руб.

Такая разница связана с тем, что «Контрактфинансгрупп» и «Ангстрем-Инвест» не являются прямыми должниками банка, а выступают лишь залогодателями по кредитам АО «Ангстрем». Соответственно, размер признанной задолженности этих компаний перед банком не должен быть больше стоимости залога, то есть 25% акций в обоих случаях. Номинальная стоимость 25% акций «Ангстрем» составляет как раз 12,5 млн руб.

В обоих случаях суды удовлетворили предложения «Правовая защита» и прекратили банкротство компаний – акционеров «Ангстрема». Однако банк «Зенит» был с этим не согласен. Банк настаивает, что в обоих случаях задолженность перед ним составляет гораздо больше – 554 млн руб., которую можно было бы погасить путем продажи заложенных перед банком пакетов акций «Ангстрем».

Но суды решили, что такая схема нарушит права других кредиторов компаний-акционеров «Ангстрема». Банк с этим не согласился и стал обжаловать прекращение банкротства обоих кредиторов «Ангстрема», но пока безуспешно.

Как суды отказывали структурам Реймана в признании задолженности перед «Ангстремом»

В ходе процедуры банкротства компаний – акционеров «Ангстрема» возникал еще целый ряд судебных споров. Принадлежащая Рейману компания «Альтернатива Капитал» попыталась через суд добиться включения ее в состав кредиторов обоих компаний, требуя взыскать с каждого обанкроченного акционера «Ангстрема» по 370 млн руб.

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В случае с «Контрактфинансгрупп» суд первой инстанции удовлетворил данное требование. При этом в отношении принадлежащих «Контрактфинансгрупп» 25% акций «Ангстрема» компания «Альтернатива Капитал» была указана как залогодержатель первой очереди. Банк «Зенит» при таком раскладе становился залогодержателем второй очереди, то есть он мог рассчитывать на погашение задолженности только после расчетов с компанией Реймана.

После жалобы банка «Зенит» апелляционная инстанция снизила размер требований до 12,5 млн руб., то есть до номинальной стоимости заложенного пакета. Банк опять с этим не согласился и подал кассационную жалобу, после чего дело было возвращено в суд первой инстанции. При повторном рассмотрении дела требования «Альтернатива Капитал» также были отклонены.

Не удалось «Альтернатива Капитал» добиться включения в реестр кредиторов и в случае с «Ангстрем-Инвест». «Альтернатива Капитал» также пыталась через суд взыскать 2,3 млрд руб. и с самого АО «Ангстрем». Но в дело вмешался Росфинмониторинг, посчитавший, для признания требований такой величины нет оснований, иначе это может нарушить права других кредиторов. В результате иск компании Реймана был отклонен.

Борьба банка «Зенит» с конкурсным управляющим акционеров «Ангстрема»

Со своей стороны, банк «Зенит» пытался отстранить от должности Виктора Малахова, назначенного конкурсным управляющим и «Ангстрем-Инвест», и «Контрактфинансгрупп». Банк указывал, что Малахов не препятствовал включения «Альтернатива Капитал» в реестр кредиторов. Кроме того, Малахов от лица обоих компаний голосовал на собрании акционеров «Ангстрем», чем нарушил права банка, у которого в залоге находятся принадлежащие им пакеты акций. Но в обоих случаях суды отказали банку в смене конкурсного управляющего.