Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО

ФМБА, занимающееся радиационной и химической защитой России, а также медицинским обслуживанием космонавтов и водолазов, переносит свою СЭД с американского ПО на открытое и российское. Один из элементов проекта — интеграция СЭД агентства с МЭДО ФСО.

Миграция с Microsoft в ФМБА

Как выяснил CNews, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), обеспечивающее радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, переносит свою систему документооборота (СЭД) с софта американской компании Microsoft на открытое и российское ПО.

В частности на вооружение будет принята открытая свободно распространяемая СУБД PostgreSQL 12 и российская ОС Astra Linux Common Edition, разработанная группой «Астра». PostgreSQL 12 должна будет заменить MS SQL, а Astra — ОС семейства Windows Server.

Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Миграция является элементами большого проекта. Его основной целью указано создание единого информационного пространства обмена документами и поручениями между ФМБА и его подведомственными организациями, а также подключение ФМБА к системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО), которую курирует Федеральная служба охраны (ФСО).

Обеспечивающее химическую и радиационную защиту страны ФМБА переносит СЭД с ПО Microsoft на российские и открытые продукты

ФСО, помимо прочих своих функций, осуществляет информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Президента и Правительства России, а также других госорганов. Что же касается МЭДО, то она представляет собой систему для обмена электронными документами в защищенном режиме между Администрацией Президента, Аппаратом Правительства, федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Бюджет проекта

Подрядчик на выполнение описанных работ будет выбран в ходе тематического тендера, объявленного 3 октября 2022 г. в формате электронного аукциона. Начальная цена контракта выставлена на уровне 30,8 млн руб.

Непосредственным заказчиком выступает Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем ФМБА. Заявки от претендентов принимаются до 12 октября. Подведение итогов намечено на 13 октября. Исполнение контракта рассчитано на срок до 20 декабря 2022 г.

Отметим, что заявленный бюджет проекта также включает расходы на приобретение лицензий на платформу DocsVision российской компании «Доксвижн» и систему документационного управления «Приоритет» отечественной компании Digital Design. Именно на этих решениях в настоящий момент организована СЭД ФМБА.

Пользователи СЭД ФМБА

Как отмечается в ТЗ, система электронного документооборота ФМБА включает два типа рабочих мест сотрудников. Первый тип представляет собой веб-клиента — интернет-приложение, которое не требует установки на компьютеры пользователей и обеспечивает доступ к данным и функциям системы через веб-браузер.

Оно предназначено для работы регистраторов, регистраторов обращений граждан, делопроизводителей, помощников руководителей, руководителей, контролеров и исполнителей

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Второй тип — приложение для планшетных устройств Apple iPad для высшего руководства.

Специфика деятельности ФМБА

Помимо упомянутого выше обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности страны и населения, ФМБА занимается организацией системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. В соответствии с правительственным постановлением от 26 декабря 2020 г. № 2289, ведомство находится в прямом подчинении Правительства.

Как отмечается на сайте ФМБА, оно обслуживает около 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах России и Байконуре в Казахстане. В структуру ФМБА входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тыс. объектов здравоохранения.

В сферу ответственности ФМБА входит охрана здоровья работников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения. Среди них — подразделения госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», объекты химической и оборонной промышленности, а также учреждения, в которых хранятся музейные штаммы микроорганизмов и вирусов.

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Также важными направлениями деятельности ФМБА являются космическая, спортивная, морская и водолазная медицина, служба крови и донорство. В частности агентство занимается оказанием медпомощи при подготовке и выполнении космических полетов, созданием эффективных методов поддержания здоровья и работоспособности космонавтов в условиях воздействия факторов космического пространства — высокого уровня радиации, длительного пребывания в невесомости и искусственной среде обитания.

По морской линии ФМБА занимается оказанием медпомощи при подготовке и проведении водолазных и кессонных работ, создании методов поддержания здоровья и работоспособности подводников и моряков в условиях экстремального воздействия факторов морского пространства.