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Спецпроекты

ФСО и ФСБ получат 1,8 миллиарда на цифровую поддержку Путина и Медведева

Бизнес ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

В России создадут Единую цифровую платформу обеспечения деятельности Президента, премьер-министра, парламента и Совета безопасности. Проектом займутся ФСО, ФСБ и Минкомсвязи, его стоимость составляет 1,8 млрд руб.

Цифровая платформа поддержки деятельности высших лиц государства

Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», в России должна быть создана единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента страны (им сейчас является Владимир Путин), премьер-министра (этот пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев), обеих палат Федерального Собрания (Государственной Думы и Совета Федерации), Совета безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства при осуществлении ими государственных полномочий.

Система получила сокращенное название ЕЦП ОГВ. Сегмент этой системы, который будет работать в интересах Федерального Собрания, будет создан на основе разработки и внедрения современных цифровых технологий в нормотворческий процесс. Доступ к другому сегменту, создаваемому в интересах Совета Безопасности, Аппарата Правительства и Администрации Президента, будет ограничен федеральными законами.

Как будут создавать платформу

Реализация проекта разделена на три мероприятия. В рамках первого из них будет создан сегмент ЕЦП ОГВ в федеральных округах и субъектах Федерации в целях обеспечения поддержки деятельности Президента, Председателя Правительства и Федерального собрания в соответствии с потребностями цифрового госуправления.

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ФСБ, ФСО и Минкомсвязи создадут Единую цифровую платформу обеспечения деятельности Президента, премьер-министра, парламента и Совета безопасности

В рамках этого мероприятия в 2019 г. будет проведена разработка спецификаций для сегмента ЕЦП ОГВ в федеральных округах и регионах. В 2020 г. будут проведены закупка программно-технических средств, создание программного-технических комплексов, проведение специальных проверок и работ. После этого сегмент должен быть запущен в эксплуатацию. Затраты федерального бюджета на обозначенные работы составят 202 млн руб.

Второе мероприятие состоит в развитии информационных систем, входящих в состав ЕЦП ОГВ для обеспечения деятельности Президента, Председателя Правительства и Федерального собрания, включая разработку специального программного обеспечения (ПО). В отношении разработанного ПО запланировано проведение тематических исследований разработанного ПО, опытная эксплуатация, модернизация, проведение тематических исследований после модернизации и, собственно, внедрение специального ПО.

Само ПО должно быть разработано в 2019 г. Тематические исследования, опытная эксплуатация и модернизация запланированы на 2020 г. В 2021 г. информационные системы должны быть приняты в эксплуатацию. Обозначенные работы обойдутся федеральному бюджету в 796 млн руб.

Третье мероприятие – разработка сегмента ЕПЦ ОГВ в интересах Администрации Президента, Аппарата Правительства и Совета безопасности. Разработка системного проекта соответствующего сегмента ЕЦП ОГВ вместе с разработкой специального ПО должна быть проведена в 2019 г.

В 2020 г. будет проведена опытная эксплуатация соответствующего сегмента ЕЦП ОГВ вместе с последующей доработкой специализированного ПО, тематических исследованиях данного ПО и реализацией системного проекта. В 2021 г. будет подписан акт эксплуатационных испытаний данного сегмента. Указанные работы обойдутся федеральному бюджету в 792 млн руб.

Стоимость проекта и его исполнители

Таким образом общая стоимость проекта создания ЕЦП ОГВ составит 1,79 млрд руб. Созданием системы займутся Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи.

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