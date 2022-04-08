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«Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение

Системный интегратор Evola и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных «Форсайт» в апреле 2022 г. заключили соглашение о партнёрстве.

Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения программных продуктов «Форсайт», в том числе флагманской разработки «Форсайт. Аналитическая платформа» и решений «Форсайт. Мобильная платформа», «Форсайт. Управление инвестициями», «Форсайт. Бюджетирование».

Ольга Шишова, генеральный директор компании Evola, сказала: «Партнёрство с компанией «Форсайт» позволит предоставить действующим и будущим клиентам Evola из самых различных сфер бизнеса намного более широкие возможности для решения актуальных задач в области аналитики данных и управления эффективностью деятельности персонала. Для нас крайне важно, что продукты «Форсайт» полностью соответствуют вектору импортозамещения и российской специфике».

Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт», отметила: «Мы рады, что у российских заказчиков появляется больше возможностей для использования передовых российских технологий. Рассчитываем, что в партнерстве с компанией Evola нам удастся воплотить в реальность многие инновационные проекты и помочь бизнесу внедрить новые идеи в области управления персоналом».

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