Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne

В Национальной Транспортной Компании (НТК), одной из логистических компаний России, успешно завершился проект по автоматизации процессов претензионной работы. Проект был реализован на базе платформы SimpleOne партнером-интегратором «Медиа-тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

До внедрения системы, компания НТК, перевозящая миллионы тонн грузов ежегодно, сталкивалась с множеством проблем при обработке входящих и исходящих претензий. Все соответствующие данные хранились в разрозненных табличных и текстовых документах. Сотрудники претензионного отдела прилагали колоссальные усилия, отрабатывая и консолидируя поступающие обращения из разных источников, но часть данных неизбежно терялась; часто документы формировались с ошибками, отсутствовал контроль за документооборотом по претензиям и сроками исполнения.

В середине прошлого года в компании НТК приняли решение внедрить единую систему для автоматизации претензионной работы. Для данной задачи была выбрана российская Low-code платформа SimpleOne. Перед интегратором «Медиа-тел» была поставлена амбициозная задача — с использованием возможностей SimpleOne практически с нуля разработать решение под уникальные задачи клиента.

«Платформа SimpleOne послужила идеальным фундаментом для разработки решения под задачи НТК. За 6 месяцев была проведена масштабная работа по проектированию системы, созданы «от и до» процессы всех этапов жизненного цикла претензионной деятельности. Мы проработали каждый элемент интерфейса системы: все формы, поля и объекты настроены в соответствии с задачами претензионного отдела НТК», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами «Медиа-тел».

В систему были интегрированы все необходимые внешние источники: корпоративный Active Directory, почтовые сервисы для обмена юридически значимыми документами, мастер-системы НТК с данными о перевозках, парке вагонов, договорах и контрагентах.

В результате проекта специалисты НТК получили в свое распоряжение централизованную систему, автоматизирующую ведение претензионной деятельности компании НТК: единый интерактивный реестр всех входящих и исходящих претензий с отслеживаемым жизненным циклом обработки; автоматизированное формирование юридически-значимых документов из шаблонов; контроль сроков обращений и дат судебных процессов с системой оповещений; отслеживание финансовых показателей (входящие и исходящие суммы, выгрузка сальдо); аналитика проблемных активов (вагонов, маршрутов), генерирующих повышенное количество претензий; интеграции с инфраструктурными и специализированными системами НТК; проработанная модель доступа с настройкой ролей и разрешений для 30+ сотрудников претензионного отдела.

Внедрение позволило сократить время обработки претензий, исключить ошибки и потерю важной информации.

«До внедрения системы ситуация с претензионной работой была достаточно хаотичной — данные разрознены, информация терялась, сроки периодически срывались. Платформа SimpleOne позволила навести порядок: все претензии учитываются централизованно, и каждый их этап четко отслеживается. Мы получили исчерпывающую аналитику для выявления проблемных активов и направлений, генерирующих наибольшее число претензий. Это дало нам возможность работать на опережение, устранять первопричины возникновения проблем. Также система существенно повысила юридическую безопасность нашей деятельности за счет автоматизации формирования документов и контроля сроков. Уверен, затраты на внедрение быстро окупятся благодаря улучшению производительности и повышению эффективности деятельности», — сказал Максим Кислов, директор по цифровизации НТК.

В дальнейшем НТК планирует использовать возможности платформы для автоматизации смежных процессов, а также внедрить решение SimpleOne ITAM для учета и управления ИТ-активами. Партнер-интегратор «Медиа-тел» продолжит оказывать сопровождение и поддержку реализованной системы.

«Медиа-тел реализовали интересный и важный проект, направленный на повышение уровня клиентского сервиса. Понятные и прогнозируемые сроки получения ответа, уверенность, что заявка точно не будет потеряна, минимизация ошибок – лишь вершина айсберга полученных положительных изменений. Выбранная платформа SimpleOne отлично справляется с автоматизацией любых процессов, связанных с оказанием услуг и обработкой обращений», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений, подтвержденный более чем 50 успешно реализованными проектами. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление ИT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.