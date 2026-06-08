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Кислов Максим

СОБЫТИЯ


08.06.2026 «Портовый Альянс» завершил этап технического проектирования цифровой системы управления ремонтами 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кислов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 31 1
OpenText - Micro Focus 120 1
ServiceNow 103 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 255 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3530 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2028 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 429 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 82 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 751 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13631 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1822 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5037 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 561 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2012 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5151 1
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ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 206 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1089 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 925 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8081 1
VeriSM 18 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 72 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1630 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 348 1
Чуканов Сергей 109 1
Лялеко Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8672 1
Айсберг - Eisberg 198 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11233 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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