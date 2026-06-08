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Кислов Максим
СОБЫТИЯ
Кислов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 31 1
|OpenText - Micro Focus 120 1
|ServiceNow 103 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 255 1
|Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
|Чуканов Сергей 109 1
|Лялеко Владимир 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163588 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 661 1
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