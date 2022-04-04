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Мобильная связь, домашний интернет и ТВ: крымчанам стали доступны комплексные тарифы

На крымском рынке мобильной связи появилась новая услуга – комплексный тариф. Мобильный оператор «Волна» (ООО «КТК телеком») предлагает подключить мобильную связь, домашний интернет и цифровое телевидение одним тарифом. Такой тариф значительно упрощает управление услугами, потому что все они привязаны к единому лицевому счету и личному кабинету. Об этом CNews сообщили представители оператора «Волна».

Кроме того, получение комплексных услуг – это еще и выгодно для потребителя. Покупать услуги одним пакетом и у одного оператора всегда получится дешевле, чем по отдельности. Решиться попробовать новый тариф от «Волны» поможет и скидка на первые три месяца – дополнительно минус 35% от стоимости комплексного тарифа.

«Развитие качественного фиксированного интернета – это еще одна действенная мера по снижению нагрузки на мобильную сеть. Первых абонентов в тестовом режиме мы начали подключать еще в октябре прошлого года. За это время мы успели собрать положительные отзывы от пользователей и приняли решение развивать сеть дальше. В ближайшие два года планируем обеспечить широкий охват на полуострове», – отметили представители оператора.

Абонентам нового комплексного предложения будет доступен домашний интернет на скорости 300 Мбит/с и более. Технология xPON, которая используется при подключении домашнего интернета от «Волны», обеспечивает высокую и стабильную скорость передачи данных и безопасна в эксплуатации. Наряду с фиксированным интернетом в тариф входит цифровое телевидение (более 100 каналов), 30 ГБ мобильного интернета с безлимитными мессенджерами и соцсетями, 2000 минут на номера домашнего региона, а также 300 SMS. При подключении оператор бесплатно устанавливает Wi-Fi роутер нового поколения. Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие абоненты «Волны». Для этого нужно просто оставить заявку на сайте оператора.

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