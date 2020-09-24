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На российском рынке появились скоростные ультрафиолетовые стерилизаторы для смартфонов

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Российский стартап Ecobox запустил продажи новых моделей ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов – они оснащены функцией ускоренной дезинфекции, более мощными УФ-лампами и сверхскоростной беспроводной зарядкой. Кроме того, появилась линейка специальных аромажидкостей, которые можно добавлять в стерилизатор, чтобы придать смартфону желаемый аромат. Новые модели Ecobox доступны в черном и белом цветах.

В отличие от предыдущих версий УФ-стерилизаторов, новые модели EcoBox очищают поверхность смартфона от бактерий в два раза быстрее – теперь ускоренная дезинфекция занимает всего пять минут. В стандартном режиме дезинфекция займет десять минут. Сократить время очищения удалось за счет более мощных ультрафиолетовых ламп, расположенных в верхней и нижней части бокса. Таким образом, помещенный в стерилизатор предмет дезинфицируется со всех сторон.

Обновленные бактерицидные лампы образуют в два раза больше озона. В итоге предмет проходит в боксе усиленное очищение озоном и ультрафиолетовым светом, который расщепляет ДНК бактерий.

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EcoBox

Новые стерилизаторы оснастили сверхскоростной беспроводной зарядкой с технологией fast charging. То есть после оперативной дезинфекции, телефон можно также оперативно подзарядить, воспользовавшись EcoBox.

Дизайн новых моделей тоже изменился – они прямоугольной формы, и доступны в черном и белых цветах.

Кроме того, EcoBox запустил собственную линейку ароматизированных жидкостей EcoLiquid, и теперь пользователи боксов смогут выбрать любимый запах для своего телефона. Для ароматизации нужно добавить пару капель в специальные отверстия в боксе. Все обладатели новых моделей EcoBox получат тестовые образцы EcoLiquid.

В России массовая продажа УФ-стерилизаторов для смартфонов была запущена в марте 2020 г. компанией EcoBox. В августе 2020 г. стерилизаторы EcoBox прошли клинические тесты в национальном исследовательском центре им. Гамалеи. Тесты показали, что дезинфекция в УФ-стерилизаторе позволяет очистить поверхность телефона от бактерий на 98 – 100%.



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