«Автоматика» разработала ультрафиолетовый бактерицидный обеззараживатель воздуха

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в период пандемии разработало ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор, предназначенный для обеззараживания воздуха в помещениях и предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней.

Рециркулятор может использоваться в домашних условиях, в школах, офисах, в технических и складских помещениях. Возможна безопасная эксплуатация устройства в присутствии людей и животных, а также в помещениях, где находятся растения.

Принцип работы рециркулятора основан на облучении воздуха лампами с ультрафиолетовыми бактерицидным излучением, губительным для микроорганизмов и безопасным для человека. Воздух пропускается через корпус рециркулятора посредством установленного вентилятора.

«В период распространения коронавирусной инфекции мы с особым вниманием относимся к обеспечению защиты сотрудников на рабочих местах. Новая разработка Концерна «Автоматика» обеспечивает защиту от распространения инфекций, делая пребывание большого количества людей в одном помещении более безопасными. Устройство не опасно даже для людей. Опытная партия уже создана, и мы готовы развернуть серийное производство не только для обеспечения собственных потребностей в ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторах, но и в интересах заказчиков», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.