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VR-авиасимулятор Aces of Thunder поступит в продажу в конце года

Gaijin Entertainment объявляет о том, что новый авиасимулятор Ace of Thunder, ориентированный в первую очередь на бои в VR, поступит в продажу в IV квартале 2024 г. Помимо заявленной ранее версии для PlayStation 5 также будет доступна и версия для сервиса Steam. Об этом CNews сообщили представители Gaijin Entertainment .

Aces of Thunder – спин-офф популярной онлайн-игры War Thunder, посвященный воздушным боям легендарных самолетов на самых знаковых театрах военных действий. Игрокам с релиза будет доступно более двадцати тщательно воссозданных моделей. Среди них – американские истребители P-51 Mustang и P-63 Kingcobra, немецкие Bf 109 и Fw 190, советский штурмовик Ил-2, британский истребитель Spitfire и японский A6M3 Zero. Разглядывать этих красавцев можно как изнутри, так и снаружи, – прогуливаясь вокруг них на аэродроме. А во время полета, которым игрок наслаждается исключительно из кабины, можно прямо руками взяться за органы управления и закрутить вираж.

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«Основной упор был сделан на специфичную для VR эргономику и иммерсивность виртуального полёта c учетом возможностей современных устройств. Ради этого мы переписали и оптимизировали подсистему виртуальной реальности Dagor Engine (игроки War Thunder, построенного на том же движке, уже имели возможность оценить некоторую часть проделанной нами работы), – сказал Владимир Драненков, геймдиректор Aces of Thunder. – Мы переосмыслили обкатанные в War Thunder подходы к пользовательскому взаимодействию и аудиовизуальной составляющей VR-игры. Отдельное внимание мы постарались уделить и комфортности пребывания в виртуальной реальности без ущерба для симуляции авиационных боёв, что, мы надеемся, привлечёт в виртуальное небо новых пилотов».

Бои пройдут на 15 картах, представляющих три ключевых театра боевых действий: Восточный фронт, Западная Европа и Тихий Океан. Можно сражаться как онлайн с другими игроками, так и в однопользовательских сценариях; в одиночку или в отряде с друзьями. Два десятка знаковых самолетов доступны сразу после покупки игры. Благодаря нативной поддержке стандарта OpenXR для Aces of Thunder подходит самый широкий спектр VR-устройств. Чтобы непосредственно управлять самолетом, игроки могут использовать органы управления виртуальной кабины, привычные геймпады, VR-контроллеры или джойстики.

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