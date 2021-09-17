МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100%

МТС объявляет о подписании с АО «Система финанс» и ООО «Система телеком активы», 100% дочерних компаний ПАО АФК «Система», обязывающего соглашения о покупке за 3,5 миллиарда рублей 70% уставного капитала ООО УК «Система капитал». В результате сделки, которая будет закрыта в ближайшее время, МТС увеличит свою долю в УК «Система капитал» до 100%.

Консолидация 100% долей УК «Система Капитал» ускорит вывод новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов (HNWI), расширит экосистему финансовых сервисов МТС, а также позволит Группе увеличить свою долю на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг.

«По нашим оценкам, в ближайшие годы розничный рынок инвестиционных услуг в России будет расти намного быстрее рынка банковских депозитов. Покупка такого качественного актива продолжит путь трансформации МТС Банка в розничного лидера, предоставляющего комплекс инвестиционных услуг как розничным инвесторам, так и состоятельным клиентам. Используя потенциал экосистемы МТС, с этой сделкой мы планируем существенно нарастить рыночные позиции Группы в цифровых инвестиционных сервисах. Мы также получим возможность дальнейшей интеграции платформы «МТС Инвестиции» в экосистему сервисов Группы МТС — в приложение мобильного банкинга, программу лояльности и другие», — отметил вице-президент по финансовым сервисам МТС, председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

МТС получила на сделку все необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов. Сделку рекомендовал к одобрению Комитет по аудиту Совета директоров МТС и после этого одобрил Совет директоров МТС. Лондонский филиал банка UBS AG выступил в качестве финансового консультанта и предоставил МТС заключение о справедливости сделки. Юридическим консультантом выступила фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

В 2017 году МТС вышла на рынок инвестиционных услуг, купив 30% уставного капитала УК «Система Капитал». В 2018 году МТС и управляющая компания запустили для розничных инвесторов онлайн-сервис «МТС Инвестиции» с паевыми инвестиционными фондами (ПИФами). В 2020 году в мобильном приложении «МТС Инвестиции» появилась возможность открытия брокерского счета в МТС Банке для покупки и продажи ценных бумаг на Московской бирже.

За последние пять лет общий объем средств под управлением УК «Система Капитал» вырос в восемь раз до 184 миллиардов рублей. В рэнкинге «Эксперт РА» управляющих компаний в России по объему средств в управлении УК «Система Капитал» поднялась на 12-е место в 2020 году с 33-го места в 2016 году.