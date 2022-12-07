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Руководителем розничной сети МТС назначен Андрей Губанов

МТС объявила о назначении генеральным директором розничной сети МТС (АО «РТК») Андрея Губанова. Назначение вступает в силу с 1 января 2023 г.

В новой роли Губанов будет отвечать за усиление позиций МТС на рынке розничного ритейла и сменит на этой должности Фарида Камалова, который назначен генеральным директором Concept Group. В течение декабря будет происходить передача дел.

«Я желаю Фариду успеха в новой роли и благодарю за полтора года совместной работы. За это время РТК трансформировалась в ритейл-сеть нового формата с функциональным интернет-магазином и бесконечной полкой», — сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

«С радостью приветствую Андрея в команде. Перед ним стоят цели по дальнейшему укреплению позиций нашей сети на рынке и продвижению экосистемных решений. Лояльность к цифровым сервисам и продуктам МТС во многом формируется через физические точки контакта с покупателем и позитивно влияет на «время жизни» клиента внутри экосистемы, способствуя достижению нашей долгосрочной бизнес-стратегии», — отметил Вячеслав Николаев.

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Безопасность

Последние два года Губанов занимал должность директора по оборудованию в телекоммуникационном бизнесе МТС. Он имеет большой опыт работы в рознице. До 2020 г. занимал руководящие позиции в группе «М.видео-Эльдорадо», где в том числе был управляющим директором бренда m_mobile — магазинов цифровой электроники.

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