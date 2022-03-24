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Президент МТС увеличил долю владения в компании

МТС объявила том, что президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев получил 19983816 обыкновенных акций компании в дополнение к своей доле акций МТС, полученной ранее в рамках долгосрочных программ мотивации МТС.

По рекомендации комитета по вознаграждениям и назначениям совет директоров МТС одобрил передачу президенту МТС обыкновенных акций, принадлежавших 100% дочерней компании МТС ООО «Бастион». После передачи акций доля Вячеслава Николаева в МТС превысила 1%.

«Увеличение моей доли владения в МТС в этот непростой момент обусловлено твердой уверенностью в перспективах, стратегии и будущем компании. В нынешних обстоятельствах МТС может получить новый мощный импульс в развитии, когда отечественный бизнес будет играть еще более значимую роль в экономике страны, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев. — МТС — это сильный бизнес с продуктами мирового класса и профессиональной командой. Наша бизнес-модель сочетает в себе устойчивость базового телеком-бизнеса с новыми перспективными направлениями, основанными на передовых цифровых решениях. Несмотря на все вызовы, МТС почти три десятилетия остается верной своей стратегии, предоставляя надежные услуги десяткам миллионов клиентов».

После передачи акций Вячеславу Николаеву общая доля ПАО АФК «Система» и её дочерних компаний в капитале МТС не изменилась и осталась на текущем уровне 42,085% от общего объема обыкновенных акций МТС (включая акции, обращающиеся в форме АДР), так как АФК «Система» и ее дочерние компании не являются сторонами данной сделки. Эффективная доля владения АФК «Система» в МТС уменьшилась до 49,94%.

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