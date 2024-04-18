«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

Масштаб новой фабрики позволит выпускать в России от 10 тыс. до 20 тыс. базовых станций ежегодно. Планируется, что инвестиции партнеров в налаживание производства превысят 4 млрд руб. к 2027 г.

Выпуск базовых станций в России

Дочерняя компания МТС под названием «Иртея» вела переговоры о выпуске базовых станций с томской компанией «Микран», однако эти планы пересмотрели, и было принято решение о развитии производства на собственной площадке. На 18 апреля 2024 г. идет ее подготовка. Об этом «Ведомостям» рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.

По словам Вячеслава Николаева, «Иртея» начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца 2024 г. Проект будет реализован совместно с партнерами. В январе 2024 г. совладельцем «Иртеи» стал инвестиционный фонд «Передовые технологии». Николаев добавил, что выпуск станций начнется во втором или третьем квартале 2024 г. Масштаб новой фабрики позволит выпускать от 10 тыс. до 20 тыс. базовых станций ежегодно. В 2024 г. руководство компании ожидает, что общий объем производства достигнет порядка 1 тыс. станций.

По информации «Ведомостей», инвестиции партнеров в налаживание производства превысят 4 млрд руб. к 2027 г. «Иртея» займется созданием базовых станций мобильной связи 4G и 5G c открытой архитектурой OpenRAN.

Уход зарубежных телеком-вендоров

В 2022 г. из России последовал уход зарубежных телеком-вендоров, таких как компании Ericsson, Nokia и Huawei. Компании создавали закрытый проприетарный ИТ-продукт, основанный на частной собственности или на идее коммерческого использования авторских и иных прав.

На фоне принятых Россией мер в августе 2022 г., что дало стимул для развития отечественных аналогов, а также началу реального импортозамещения в стране. В конце декабря 2022 г. операторы «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон» и МТС заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций. По плану российское телекоммуникационное оборудование (ТКО) начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции.

Что такое ТКО

ТКО используется в основном для телекоммуникаций, такое как линии передачи, мультиплексоры и базовые приемопередающие станции. Оно включает в себя различные типы коммуникационных технологий, в том числе телефоны, радиоприемники и даже компьютеры. С 1990 г. грань между телекоммуникационным и ИТ-оборудованием начала постепенно стираться. Это связано с ростом интернета, что привело к увеличению важности телекоммуникационной инфраструктуры для передачи данных.

Современное определение ТКО считается синонимом сетевого оборудования, поскольку оба они функционируют очень похожим образом и их цели взаимосвязаны. Они оба часто зависят от программного обеспечения (ПО), чтобы функционировать должным образом, и поэтому нуждаются в технических специалистах, которые разбираются как в аппаратном, так и в ПО.

ТКО первоначально относилось к оборудованию, используемому в телефонной сети, но теперь оно включает в себя более современное ИТ-оборудование. К нему относятся мобильные устройства и базовые станции, оборудование для автоматических телефонных станций (АТС) для контакт-центров и даже IP-телефония, а также традиционное и корпоративное сетевое оборудование для локальных и глобальных сетей. Современное корпоративное сетевое оборудование соединяет системы и технологии в потребительском и деловом секторах, а также объединяет частные сети передачи данных, голосовые сети и телефонные сети общего пользования (ТфОП).

Российский рынок

В 2023 г. издание СNews писало о том, каков рынок ТКО в России, и как он зависит от импорта. Объем российского рынка ТКО превышает 1 трлн руб., что составляет 1,5% от мирового рынка. Потребление сетевого ТКО в России составляет 450 млрд руб. ежегодно, из них ТКО для мобильной связи около 250 млрд руб. Остальные технологии связи формируют рынок в 200 млрд руб, а также 550 млрд руб. для пользовательского ТКО. Ведомственные сети связи обслуживают менее 5 млн пользователей и ежегодные затраты в России государственных органов на ТКО оцениваются в 100 млрд руб.

Согласно данным Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) на апрель 2023 г., существует 1,56 тыс. позиции отечественного ТКО. Абонентское оборудование - 515 позиций, оборудование для сетей фиксированной связи - 512 позиций, вспомогательное оборудование - 410 позиций, оборудование для сетей мобильной связи – 58 позиций, измерительные комплексы - 44 позиции, а также радиолокационное оборудование - 25 позиций.

Импорт ТКО в России составляет 80% в сетевом оборудовании и более 96% в пользовательском оборудовании. Общий объем экспорта в Россию ТКО в 2021 г. составил около 33 млрд руб. Крупнейшие потребители российского ТКО являются на 2023 г. Казахстан - 4,5 млрд руб., Узбекистан - 4,3 млрд руб., Турция - 3,8 млрд руб., Беларусь - 2,9 млрд руб. В основном в зарубежные страны экспортируется оборудование для фиксированных сетей связи в которые входят маршрутизаторы, сетевые коммутаторы и системы DWDM (устройства мультиплексора, которое объединяет выходные данные нескольких оптических передатчиков для передачи по одному оптическому волокну).

Дальнейшие шаги

Санкции, предпринятые различными странами против России, положили конец эпохе глобального рынка, что в свою очередь привело к значительным изменениям в отрасли электроники государства. Данная отрасль экономики требует тесного международного сотрудничества и обширных рынков сбыта. Одна из ключевых задач для России на апрель 2024 г. - это выстраивание международной кооперации с заинтересованными странами в части совместной разработки и, самое главное, внедрения тех вещей, которые можно будет производить в России.

В начале апреля 2024 г. издание CNews взяло интервью у заместителя министра Минпромторга России Василия Шпака, где главный вопрос состоял в том, какое место в новом мироустройстве найдет для себя электроника, произведенная в России? CNews поговорил с ним о том, как будет решаться проблема подмены российского оборудования китайским, какие технологии и материалы создаются в стране, и когда профессия «инженер-разработчик» снова зазвучит гордо в стране.