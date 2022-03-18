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МТС назначила нового вице-президента по персоналу

МТС объявила о решении совета директоров назначить Ларису Бодягину вице-президентом по управлению персоналом, членом правления МТС.

Лариса Бодягина вступит в должность 5 апреля 2022 г.

«МТС стремительно наращивает ИТ-компетенции, укрепляет позиции на новых рынках и работает над созданием технологичных сервисов. Динамику развития и скорость вывода на рынок новых продуктов определяют в первую очередь люди, их профессионализм и то, насколько оперативно и эффективно они могут взаимодействовать в большой компании. Именно поэтому построение культуры взаимодействия с людьми — важное стратегическое направление, которое оказывает огромное влияние на экосистему МТС и которым должен заниматься пассионарный и вовлеченный руководитель», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Лариса обладает многолетним опытом выстраивания передовых процессов управления персоналом в самых различных отраслях. На предыдущем месте работы ей удалось успешно создать ценностную HR-культуру, которая эффективно привлекает и удерживает сотрудников, а также удалось провести цифровую трансформацию HR-процессов в огромной компании со штатом более 260 тыс. сотрудников. В МТС перед Ларисой стоит амбициозная задача по развитию ИТ-культуры, созданию еще большего количества ресурсов для роста компетенций команды и внедрению передовых процессов интеграции и адаптации новых подразделений в компании», — отметил Николаев.

Лариса Бодягина с 2018 г. занимала должность директора по персоналу и организационному развитию федеральной торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group.

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С 2014 по 2018 г. работала заместителем генерального директора по персоналу АО «Международный аэропорт Шереметьево», с 2012 по 2014 г. — директором по персоналу ГК «Арнест». С 2007 по 2012 г. возглавляла дирекцию по персоналу в Сибири и Дальнем Востоке, а затем дирекцию по работе с коммерческим персоналом компании «Вимм-Билль-Данн», входящей в PepsiCo.

В 2002 г. окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «управление на предприятии», в 2006 г. — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет по специальности «менеджер по персоналу». В 2020 г. получила MBA в Международном институте управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), Швейцария.

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