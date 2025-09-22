Tom Tailor и «Сколково»: студенты внедрили бизнес-проекты, которые уже сегодня меняют компанию

Компания Tom Tailor совместно с Московской школой управления «Сколково» подвели итоги второй летней стажировки, в которой приняли участие 10 студентов бакалавриата. В отличие от классического формата практики, участники получили возможность реализовать автономные проекты, которые напрямую повлияли на ключевые процессы компании — от логистики и CRM до e-commerce и клиентского сервиса.

Стажировка в Tom Tailor — это практико-ориентированная программа в 10 разных департаментах, где студенты с первого дня включаются в важные бизнес-процессы компании. Каждый участник получает менторскую поддержку от действующих специалистов и работает над задачами, имеющими прямое влияние на бизнес. Лучшие студенты бакалавриата, прошедшие отбор по стипендиальной программе «Сколково», получили возможность стать частью международной компании.

Направления и проекты стажировки

eCommerce: На основании аналитики клиентского пути в интернет-магазине проработаны варианты по улучшению возвратов. Проведен анализ экономического эффекта от разной стоимости возвратов.

ИТ: Систематизация процессов разработки eCom и ИТ, настройка канбан-доски и визуализаций. Подготовка визуальных дашборды, которые увеличили прозрачность управления процессами.

Бизнес-аналитика: Внедрена модель машинного обучения для прогнозирования успешности открытия новых магазинов. Проведен анализ связей между площадью и бизнес-показателями, подтверждены гипотезы эффективности.

Маркетинг (CRM и клиентская аналитика): Предложены гипотезы по сегментации клиентов, проведены тесты, выявлены гипотезы, которые компания внедрит в дальнейшую работу. Подключена нейросеть для генерации ответов на отзывы, внедрена маркировка низких оценок и система быстрой реакции.

Business Intelligence (BI): Разработана готовая для применения модель прогнозирования спроса на полгода вперед. Предложены гипотезы о дополнительных метриках для повышения точности прогнозов.

Маркетплейсы: Построены дашборды по кликам, заказам и возвратам, позволяющие более эффективно управлять ассортиментом и продвижением.

Розница (Smart Work Schedule): Разработана математическая модель оптимального времени обслуживания клиента. Автоматизировано заполнение выхода сотрудников в розничных магазинах.

Логистика (Supply Chain): Проанализированы складские запасы компании и эффективность операций на складе. Выделены ключевые метрики для управления запасами, автоматизирована их загрузка в BI и создан дашборд с напоминаниями. Разработана система контроля компрессии товара на складе: математически рассчитанные объемные характеристики по категориям позволяют сокращать занимаемую площадь и снижать стоимость хранения.

HR: Проведено более 30 глубинных интервью с сотрудниками и соискателями. На основе данных разработана стратегия по улучшению узнаваемости бренда работодателя. Сформирована концепция HR-бренда, выделены ядро и EVP. Проведен ребрендинг страницы работодателя и страницы вакансий.

«Мы переосмыслили подход к стажировкам: студенты не присоединяются к уже идущим инициативам, а внедряют автономные проекты, становясь активными бизнес-партнерами. Такой формат позволяет им глубоко погрузиться в корпоративную культуру, работать в команде, проявлять лидерские качества и - главное - вносить реальные изменения в бизнес. Для компании это шанс увидеть новые методы и свежий взгляд на процессы», – отметила Полина Загельская, директор по логистике и бизнес-куратор проекта стажировок Tom Tailor.

Евгения Ленская, директор департамента по работе с выпускниками Школы управления «Сколково»: «У студентов бакалавриата нашей Школы есть уникальное преимущество — возможность учиться у выпускников и перенимать их практический опыт. Это живая связь поколений, которая помогает нашим ребятам быстрее расти профессионально и увереннее чувствовать себя в реальном бизнесе. Мы искренне благодарны компании Tom Tailor и ее генеральному директору Сергею Кондакову за то, что они одними из первых поддержали инициативу и открыли студентам доступ к своим знаниям, опыту и корпоративной культуре».

Компания планирует масштабировать формат: в 2026 г. стажировки станут доступны студентам и других ведущих вузов России.