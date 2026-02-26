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Wings Solutions ВИНГС Солюшнс

Wings Solutions - ВИНГС Солюшнс

Компания WINGS SolutionsВИНГС Солюшнс») – российская компания, работающая на рынке с 2003 года, разработчик и поставщик тиражируемых программных решений промышленного уровня.

СОБЫТИЯ

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26.02.2026 Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений 1
30.10.2025 Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт» 1
04.06.2015 «Вингс» представила решения для взаимодействия банков с клиентами через мобильные каналы 1
08.08.2014 «Лето Банк» использует платформу Wings как единый SMS-шлюз и сервер интеграции 1
30.12.2013 Контент-провайдер «Темафон» перешел на российскую платформу Wings 1
05.12.2011 «Ситроникс ИТ» и «Вингс» внедряют систему цифрового телевидения в сети «Enter Связной» 1
22.11.2011 «Вингс» выводит свои VAS-решения на рынок Ближнего Востока 1
01.08.2011 «Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС 1
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS» 1
26.01.2011 НТК предоставил абонентам доступ к электронной почте через голосовой интерфейс 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Wings Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
ZED+ Group 20 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Google LLC 12690 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Маршрутизация - Routing 607 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 339 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Google Android устройства-девайсы 849 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
Нотификация - Notificare - делать известным 96 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Wings SMS Gate 1 1
Wings USSD-банкинг 1 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Старков Игорь 6 3
Буцких Татьяна 2 1
Сахаров Александр 93 1
Кондаков Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Армения - Республика 2449 1
Ближний Восток 3154 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Английский язык 7030 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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